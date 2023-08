WK 2023: Daan Hoole komt ten val tijdens Mixed Relay

Daan Hoole is ten val gekomen tijdens de Mixed Relay. De Nederlander geraakte uit balans in een van de bochten en ging tegen de grond. Hoole zit weer op zijn fiets, maar kan niet meer aansluiten bij Jos van Emden en Tim van Dijke.

De 24-jarige renner, die normaal uitkomt voor Lidl-Trek, kwam al eerder in de tijdrit bijna ten val. In het park in Glasgow kon hij toen nog net op de fiets blijven. Enkele kilometers later lukte dat niet meer, Hoole belandde in de hekken. Van Emden en Van Dijke moeten daardoor nog een aantal kilometers met twee afleggen.

Hoole was overigens niet de enige renner die ten val is gekomen in de Mixed Relay. Vlak na de start van de Mixed Relay ging namelijk Luke Plapp, een van de drie Australische ijzers in het vuur bij de mannen, tegen de grond.