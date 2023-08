WK 2023: Tom Pidcock onttroont Nino Schurter en pakt eerste wereldtitel MTB Cross Country

Tom Pidcock is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen MTB Cross Country geworden bij de elite mannen. In de zesde van acht rondes loste de Brit titelverdediger Nino Schurter, die uiteindelijk genoegen moest nemen met het brons. Samuel Gaze pakte na een sterk tweede deel het zilver.

Glentress Forest, honderd kilometer ten oosten van Glasgow, was dit jaar het decor van de strijd in het mountainbiken. Het rondje voor de finales van de Olympische Cross Country was een rondje van 3,5 kilometer uitverkozen met in totaal 145 hoogtemeters. Mathieu van der Poel mocht, na een last-minute regelwijziging van de UCI, vanaf de vijfde rij starten, evenals Tom Pidcock. Tienvoudig-winnaar, titelverdediger en topfavoriet Nino Schurter startte vanzelfsprekend op rij één.

Exit Van der Poel

Van der Poel kende een goede start. Althans, zo leek het. Nadat hij in de eerste meters flink wat plaatsen opschoof, ging het mis. De Nederlander ging binnen twee minuten hard onderuit en moest de wedstrijd verlaten. Het had geen zin meer om door te doen, zei hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

Zonder Van der Poel ging de race verder. Na de eerste volledige ronde van acht had Nino Schurter de leiding, daarna nam Alan Hatherly de kop. De Zuid-Afrikaan nam lang het initiatief, terwijl Pidcock bezig wat met een opmars. Aan het einde van de eerste ronde had de Brit de aansluiting gemaakt met het eerste groepje, dat nog bestond uit zes renners. In de derde ronde trok Schurter vol door, met Hatherly en Jordan Sarrou in zijn spoor. De net teruggekeerde Pidcock kwam op een gaatje te zitten.

Schurter valt aan, Pidcock neemt over

Nog voor het einde van de ronde, sloot Pidcock echter weer in. In ronde vier verloor Sarrou de aansluiting. De Fransman werd ingehaald door zijn landgenoot Victor Koretzky, Vlad Dascula en Samuel Gaze, de eerste achtervolgers. Ondertussen, in ronde vijf, plaatste Schurter een aanval. Pidcock gaf hem geen ruimte en ook Hatherly kon nog volgen. Sterker nog, Picock trok aan het einde van de ronde zelf door.

Hatherly ging als eerste overboord. Schurter verzaakte aanvankelijk niet, maar moest in de zesde ronde dan toch ook passen. Langzaam maar zeker reed Pidcock verder weg. Schurter viel terug tot bij Gaze, die bezig was met een opmars. De twee kwamen bij het ingaan van de slotronde op 24 seconden van Pidcock door. Gaze, die Schurter wist te lossen, kwam nog wel een stuk dichter. Helemaal terugkomen deed de Nieuw-Zeelander echter niet. Het zilver was voor hem, het brons voor Schurter.

WK Cross Country

Uitslag mannen

Tom Pidcock in 1u22m09s

Samuel Gaze op 19s

Nino Schurter op 34s

4. Victor Koretzky op 43s

5. Vlad Dascula op 54s

6. Alan Hatherly op 1m07s

7. Luca Braidot op 1m41s

8. Lars Forster op 1m45s

9. Luca Schwarzbauer op 1m52s

10. Anton Cooper op 1m53