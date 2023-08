WK 2023: Na 38 jaar heeft Joop Zoetemelk in Mathieu van der Poel een opvolger

In 1985 wist de 38-jarige Joop Zoetemelk in Giavera del Montello als zevende Nederlander de wereldtitel op de weg te veroveren. Hij zou 38 jaar lang moeten wachten op een opvolger. In Glasgow is Mathieu van der Poel de achtste Nederlander die de wereldtitel in de wacht sleept.

Nederlandse wereldkampioenen bij de elite mannen

Theo Middelkamp (1947)

Jan Janssen (1964)

Harm Ottenbros (1969)

Hennie Kuiper (1975)

Gerrie Knetemann (1978)

Jan Raas (1979)

Joop Zoetemalk (1985)

Mathieu van der Poel (2023)

