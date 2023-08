WK 2023: Mathieu van der Poel valt in finale onderweg naar WK-zege

Mathieu van der Poel was onderweg naar zijn eerste wereldtitel, nadat hij zijn grootste concurrenten achter zich had gelaten. Het gladde wegdek gooide echter roet in het eten, waardoor de Nederlander onderuit ging. Hij stond echter snel op en behield zijn voorsprong.

Mathieu van der Poel plaatste op twintig kilometer van de meet een machtige versnelling, waardoor hij zijn concurrenten Mads Pedersen, Tadej Pogačar en Wout van Aert achter zich liet. Hij bouwde zijn voorsprong uit naar een dikke halve minuut en niks leek hem meer in de weg te staan. Toen gleed de Nederlander weg op het gladde wegdek.

Van der Poel kon snel weer op zijn fiets springen en vervolgde zijn weg zonder al te veel schade. Het drietal in de achtervolging kwam enkele tellen dichterbij, maar had door de ontbrekende communicatie geen weet van de valpartij van de leider in koers. De Nederlandse klasbak herpakte zich na zijn uitglijder snel en breidde zijn voorsprong snel uit naar boven de halve minuut.

LA CHUTE DE VAN DER POEL 😱 Même avec ça les mecs derrière n’ont rien repris c’est dingue… #Glasgow2023 pic.twitter.com/08JFzEgQnv — VP (@VPronos_) August 6, 2023