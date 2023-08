WK 2023: Koers hervat na lange neutralisatie door protestactie

Update

Het WK wielrennen in Glasgow is even geneutraliseerd. Een aantal mensen voeren protest door zich vast te plakken aan het asfalt. De renners kunnen daardoor niet passeren en hebben allemaal halt moeten houden.

Op 191 kilometer van de streep is het WK voor elite mannen in Glasgow stilgelegd. Alle renners worden op hetzelfde punt tegengehouden. Op dat punt worden ook de tijdswaarnemingen van de verschillende groepen opgenomen. Als de protestvoerders van de weg gehaald zijn, zal de koers hervatten.

Inmiddels is bekend dat de demonstranten zich met cement aan de grond hebben ‘vastgenageld’. Het zal met andere woorden niet makkelijk zijn om de actievoerders los te krijgen. David Lappartient, de grote baas van de UCI, gaf aan dat de renners wel langskunnen, maar de auto’s niet.

Update om 13.15 uur: Koers hervat

Na lange tijd is de lastige situatie eindelijk opgelost. De protestvoerders zijn losgemaakt, de renners en auto’s zijn weer vertrokken. In totaal hebben de renners maar liefst 50 minuten (ongeveer) stilgestaan hebben.

De protestactie is ondertussen opgeëist door de groep This is Rigged. Zij voerden de actie omdat ze het oneens zijn met een aantal zaken in het wielrennen. Het gaat onder meer over de betrokkenheid van INEOS, maar ook over de recente beslissingen van de UCI met betrekking tot transgenders in het peloton.

The Men’s Elite Road Race has been neutralised due to a protest ❌ pic.twitter.com/kRKAbMyTER — Eurosport (@eurosport) August 6, 2023

BREAKING: THIS IS RIGGED DISRUPT THE UCI CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS 🚲 4 people with This Is Rigged have blocked the road, halting the Men's Elite Race at the Cycling World Championships this morning. They remain on the road with the race unable to continue for the last 40 min. pic.twitter.com/8sbuoaiocm — This Is Rigged (@Thisis_Rigged) August 6, 2023