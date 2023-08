WK 2023: Indrukwekkende Albert Philipsen bezorgt Denemarken goud bij de junioren

Albert Withen Philipsen is de nieuwe wereldkampioen bij de junioren mannen. De 16-jarige Deen sprong vroeg mee met een sterke kopgroep van zeven, reed daar in de voorlaatste ronde uit weg en soleerde vervolgens naar de zege. Hij is de jongste wereldkampioen ooit bij de junioren. De Duitser Paul Fietzke pakte het zilver. Het brons was voor Felix Ørn-Kristoff, de halfbroer van Alexander Kristoff.

Een dag voordat de elite-mannen hun WK op de weg betwisten, werd het stadscircuit in Glasgow zaterdag alvast ingereden. De zaterdag stonden namelijk de wegwedstrijden voor de junioren op het programma. Nadat de Française Julie Bego aan het begin van de middag de regenboogtrui had gepakt bij de U19-vrouwen, waren later op de middag de U19-mannen aan de beurt. Zij moesten negen rondes van 14,4 kilometer afleggen. In totaal kregen ze een kleine 130 kilometer voor de kiezen.

Nederland startte met Karst Hayma, Senna Remijn, Sjors Lugthart, Thom van der Werff en Viego Tijssen. Zij lieten zich in de eerste kilometers meteen zien. Sterker, Tijssen reed in zijn eentje weg en verzamelde twintig seconden voorsprong. In de tweede ronde was hij nog steeds met zijn solo, tot hij bergop zijn ketting eraf trapte. Hij viel terug in het peloton.

Sterke kopgroep met Nordhagen

Het bleef daarna onrustig. Eerst en vooral waren er de nodige valpartijen, onder meer van Van der Werff en de Belgische favoriet Jarno Widar. Die laatste moest al snel afstappen. Vooraan waren er ondertussen verschillende uitvalspogingen. De Noor Felix Ørn-Kristoff, de halfbroer van Alexander Kristoff, was aanvankelijk de enige die een gaatje wist te slaan. Hij kreeg echter al snel het gezelschap van de Deen Albert Withen Philipsen, de Duitser Paul Fietzke én zijn eigen landgenoot Jørgen Nordhagen.

Laatstgenoemde, die vanaf 2025 bij het WorldTeam van Jumbo-Visma rijdt, werd vooraf als een van de topfavorieten gezien, maar koos dus al vroeg de aanval. We hadden op dit moment namelijk nog negentig kilometer voor de boeg. De vier kregen nog wel wat versterking, want Juan David Sierra (Italië), Theodor Storm (Denemarken) en Matthew Brennan (Groot-Brittannië) kwamen ook nog aansluiten. De zeven liepen meer dan een minuut uit op het peloton, dat alsmaar meer uitdunde.

Keert het (uitgedunde) peloton terug?

Helemaal stilvallen deed het dus ook niet in het peloton, waar Nederland op veertig kilometer van de finish nog zat met Hayma, Tijssen, Remijn en Lugthart. Frankrijk en Slovenië hadden ook nog behoorlijk wat manschappen en leidden de achtervolging. Na een versnelling van deze landen, zakte het verschil tot onder de dertig seconden, wat tot schermutselingen leidde in de kopgroep. Kasper Borremans probeerde vervolgens de sprong naar voren te maken, maar na een lange achtervolging viel de Fin terug tot bij de achtervolgers. Ook de Pool Patryk Goszczurny kon in zijn eentje de oversteek niet maken.

Het gat tussen de kopgroep en het peloton groeide in de voorlaatste ronde weer wat. De zeven hadden een marge van ongeveer veertig seconden, toen Philipsen op Montrose Street – de laatste helling van de ronde – een flinke versnelling plaatste. De Deen begon met enkele tellen voorsprong op Sierra, Nordhagen, Ørn-Kristoff en Fietzke aan de slotronde. Storm kon nog terugkeren bij de achtervolgers, maar die zagen Philipsen al snel verder uitlopen. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer, had de solist al meer dan twintig seconden te pakken.

Goud voor Philipsen, strijd om het zilver

Ze zouden Philipsen niet meer terugzien. De Deen liep verder en verder uit, en kon uiteindelijk uitgebreid zegevieren. Achter hem was er nog een grote strijd om plek twee. Nordhagen kon zich daar niet in mengen: hij zat er doorheen en moest zijn metgezellen laten gaan. Sierra haakte vervolgens af met materiaalproblemen, terwijl Storm opnieuw paste. Van de twee overblijvers, Ørn-Kristoff en Fietzke, bleek de Duitser nog over de snelste benen te beschikken. Sierra kwam nog dichtbij, maar moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Steffen De Schuyteneer, die de hele dag al actief was, was op de zevende plaats de eerste Belg. Senna Remijn was de beste Nederlander op plaats elf. Thijssen eindigde als achttiende, Hayma als 34ste.