Jorgen Nordhagen (17) tekent contract tot eind 2027 bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft zich versterkt met Jorgen Nordhagen. De 17-jarige Noor gaat in 2024 een jaartje voor het opleidingsteam rijden, waarna hij in 2025 door zal stromen naar de hoofdmacht. Nordhagen heeft een contract getekend tot eind 2027.

Nordhagen combineert wielrennen met langlaufen. In 2022, als eerstejaars junior, won hij een etappe in de GP Rüebliland en werd hij Noors kampioen tijdrijden. Daarnaast behaalde hij een tweede plaats in de wegrit van het Europees kampioenschap in Portugal en was hij negende op het WK tijdrijden. In de wegrit in Wollongong reed hij naar een dertiende plaats. Als langlaufer pakte hij een zilveren plak op het nationaal kampioenschap.

Nordhagen is blij met de kans die hij krijgt bij Jumbo-Visma. “Hier krijg ik de tijd en ruimte om te groeien als persoon, en kan ik een prof worden”, zegt hij in een persbericht. “Dit is altijd mijn droom geweest en die droom zal uitkomen binnen enkele jaren. Ik kijk er heel erg naar uit. Omdat ik al besloten heb om naar Jumbo-Visma te gaan na mijn eerste seizoen als junior, kan ik me rustig blijven ontwikkelen en me focussen op mijn sportieve doelen.”

“Ik denk dat het team en ik goed bij elkaar passen. Op basis van mijn eerste indrukken denk ik dat het team en ik dezelfde instelling hebben. Het is ook mooi om mijn landgenoten Tobias Foss, Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet tegen te komen. Ik heb van hen positieve dingen gehoord over het team.”

Blijven langlaufen

Nordhagen zal het langlaufen niet naast zich neerleggen nu hij een contract heeft getekend bij Jumbo-Visma. “Ik blijf wielrennen en langlaufen combineren de komende seizoen. Ik wil de combinatie zo lang mogelijk doen. Het is een geweldige oefening die me helpt om mijn hele lichaam te trainen en ontwikkelen.”

‘Exceptioneel talent’

Niet alleen Nordhagen, maar ook ‘Head of Development’ Robbert de Groot is in zijn nopjes met de verbintenis. “Het feit dat we beginnen aan zo’n traject, met zo’n jonge jongen, is behoorlijk speciaal”, zegt hij. “We zien exceptioneel talent in Jorgen. Hij is een enorm gemotiveerde jongen die een trainingsprogramma zoekt waarvan hij voelt dat hij er beter van wordt. Het feit dat hij al weet waar zijn toekomst ligt, maakt dat hij zich kan concentreren op trainen, koersen en ontwikkelen.”

“We voelen beiden dat hij perfect bij ons zal passen. Om renners zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, bieden we lange trajecten zoals deze. We geloven daar heilig in. De samenwerking die we aangaan met Jorgen sluit aan op dit idee. We kijken naar de optimale balans tussen ontwikkeling qua training en ontwikkeling wat betreft het koersen. We kunnen precies passende oplossingen bieden voor talenten voor een lange periode vanwege de samenwerking tussen de opleidingsploeg en het WorldTour-team.”