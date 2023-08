Albert Philipsen is de jongste juniorenwereldkampioen ooit: “Voelt een beetje vreemd”

Albert Withen Philipsen kroonde zich vanmiddag tot wereldkampioen bij de junioren mannen. De 16-jarige Deen schoof al vroeg mee met een kopgroep en rondde het vervolgens solo af. “Ons plan was om met het Deense team offensief te koersen”, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“We wilden de koers hard maken”, vervolgt Philipsen, die in de kopgroep van zeven zijn landgenoot Theodor Storm bij zich had. “Hij is een andere sterke Deen. We speelden het als team heel goed in deze groep van zeven. In de voorlaatste ronde plaatste ik een kleine aanval en sloeg ik een klein gaatje met de rest. Toen ik ging, wist ik dat ik weg kon komen. Ik moest gewoon wachten op het juiste moment. Vanaf daar ging ik vol gas.”

Dat was te zien. Philipsen reed zijn tegenstanders in de slotronde op grote achterstand. “Ik voelde me heel, heel goed. Naarmate we meer ronden in de benen kregen, werd ik niet vermoeider. Het voelde alsof ik net begonnen was. Wat er door mijn hoofd ging toen ik over de streep kwam? Het voelt een beetje vreemd. Ik heb hier van gedroomd en er zo lang naartoe gewerkt… Het is ongelofelijk dat het eindelijk gelukt is.”

Tot slot, kreeg Philipsen de vraag voorgelegd of hij verwachtte dat zijn naamgenoot Jasper Philipsen zondag de wedstrijd bij de elite mannen zal gaan winnen. “Nee, dat denk ik niet. Dat wordt Mads Pedersen”, zei de Deen vrolijk.

Jongste juniorenwereldkampioen

Het was toch al een topjaar voor eerstejaars junior Philipsen. Hij won zowel het Deens wegkampioenschap als de tijdrit bij de junioren en kroonde zich daarnaast tot Europees U19-kampioen op de mountainbike. Nu is hij dus ook juniorenwereldkampioen op de weg, en wel de jongste ooit. Olivier Le Gac was in 2010 ook 16 jaar toen hij de mondiale titelstrijd bij de junioren won, maar werd tien dagen later 17. Philipsen moet nog een kleine maand wachten op zijn zeventiende verjaardag. Hij is geboren op 3 september 2006.