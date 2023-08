WK 2023: Harrie Lavreysen treft in sprintfinale Trinidadiaan die Hoogland uitschakelde

Harrie Lavreysen kan maandagavond opnieuw wereldkampioen op de sprint worden. De Brabander klopte vanmiddag in zijn halve finale de Schot Jack Carlin in twee heats.

In de finale treft Lavreysen de Trinidadiaan Nicholas Paul. Paul schakelde in de achtste finales Jeffrey Hoogland nog verrassend uit. In de halve finales bleek de 24-jarige baanwielrenner in twee heats te sterk voor Mateusz Rudyk.

De finale begint maandagavond om 19.55 uur. Als Lavreysen wint, kroont hij zich voor het vijfde jaar op rij tot wereldkampioen op dit onderdeel.