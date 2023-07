WK 2023: Groot-Brittanië met kopman Wright, tijdrit voor Thomas en 19-jarige Tarling

Groot-Brittanië heeft zijn selectie aangekondigd voor het WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus). Ze rekenen onder meer op nationaal kampioen Fred Wright, Ben Turner en Samuel Watson. In de tijdrit moeten Geraint Thomas en de nog zeer jonge Joshua Tarling voor succes zorgen.

Naast Wright, Turner en Watson komen ook Ben Swift, Connor Swift, Luke Rowe, Jake Stewart en Owain Doull in actie in Schotland. Voor Groot-Brittanië is het al even geleden dat ze succes hadden op het WK wielrennen voor elite mannen. De laatste medaille dateert van 2016, toen Mark Cavendish zilver won in Doha. Vijf jaar eerder werd diezelfde Cavendish wereldkampioen in Kopenhagen.

In de selectie voor de tijdrit vinden we een opvallende naam terug; Tarling. De coureur van INEOS Grenadiers is nog maar 19 jaar en zou met andere woorden ook nog een aantal jaar kunnen meedoen bij de beloften, maar doet dat dus niet. Tarling werd een tijdje geleden verrassend nationaal kampioen tijdrijden tussen de elite mannen en wil nu ook op het WK in die categorie uitkomen. Samen met Thomas zal hij zijn land representeren.

Selectie Groot-Brittanië voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elite mannen (wegrit)

Fred Wright

Ben Swift

Ben Turner

Samuel Watson

Connor Swift

Luke Rowe

Jake Stewart

Owain Doull

Elite mannen (tijdrit)

Geraint Thomas

Joshua Tarling

