WK 2023: Denemarken zonder Vingegaard, maar met Pedersen en Skjelmose

De selecties voor de komende wereldkampioenschappen wielrennen in het Schotse Glasgow druppelen binnen. Ook de Deense bondscoach heeft zijn huiswerk klaar. Jonas Vingegaard is er zoals verwacht niet bij, maar met oud-wereldkampioen Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Magnus Cort en Søren Kragh Andersen is er nog voldoende kwaliteit aan boord.

Vingegaard, die momenteel met Tadej Pogacar in gevecht is om de eindzege in de Tour de France, liet eerder al weten te passen voor de komende mondiale titelstrijd. De renner van Jumbo-Visma maakt dan ook geen deel uit van de definitieve selectie.

Er is echter geen man overboord, aangezien de Deense bondscoach nog voldoende kwaliteit in huis heeft. Mads Pedersen zal ongetwijfeld mikken op de regenboogtrui. De 27-jarige klassiekerspecialist/machtssprinter werd in 2019 al eens wereldkampioen in Harrogate en krijgt in Glasgow opnieuw een parcours op maat voorgeschoteld.

Verder is het ook uitkijken naar seizoensrevelatie Mattias Skjelmose, de immer onvoorspelbare Magnus Cort, Søren Kragh Andersen en Kasper Asgreen. Deze renners zullen we ongetwijfeld ook zien in de finale. Mikkel Honoré, Mikkel Bjerg en Michael Mørkøv vervolledigen de WK-selectie.

Asgreen en Skjelmose, de nummers een en twee op het voorbije Deens kampioenschap tijdrijden, zullen ook de nationale eer vertegenwoordigen op het WK tijdrijden.

Deense selecties voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elitemannen (wegrit)

Søren Kragh Andersen

Kasper Asgreen

Mikkel Bjerg

Magnus Cort

Mikkel Honoré

Michael Mørkøv

Mads Pedersen

Mattias Skjelmose

Elitemannen (tijdrit)

Kasper Asgreen

Mattias Skjelmose