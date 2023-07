WK 2023: Evenepoel, Van Aert en Philipsen speerpunten in Belgische selectie

De Belgische selecties voor het WK wielrennen in Glasgow zijn bekendgemaakt. Bij de elite mannen kan bondscoach Sven Vanthourenhout rekenen op drie potentiële afmakers met titelverdediger Remco Evenepoel, Wout van Aert én Jasper Philipsen. Bij de elitevrouwen zal Lotte Kopecky ook met winstambities aan de start verschijnen.

Normaal gesproken had België met acht man aan de wegrit van WK wielrennen mogen deelnemen, maar Remco Evenepoel heeft als titelverdediger een persoonlijke startplek voor de wegrace. Daarom kan Vanthourenhout dus met negen renners starten en die extra plek is voor Philipsen. Daardoor hebben de Belgen met Evenepoel, Philipsen én Wout van Aert drie (potentiële)kopmannen om uit te spelen.

De drie kopmannen kunnen in Glasgow rekenen op steun van Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Frederik Frison en Victor Campenaerts. Er is met andere woorden dus geen plek voor onder meer Oliver Naesen, de afscheidnemende Greg Van Avermaet, Florian Vermeersch en Tim Merlier.

“We gaan met drie jongens, of kopmannen, die de wereldtitel kunnen pakken”, begon bondscoach Vanthourenhout zijn relaas op de persconferentie. “Met Remco en Wout kunnen we heel offensief koersen. Met Jasper zijn we dan weer sterk in het defensieve. De verhouding tegenover elkaar is niet moeilijk. Het geeft ons net kansen bij elk wedstrijdplan. De andere renners weten dat ze als knecht naar het WK trekken, al zijn Benoot en Lampaert natuurlijk beresterke renners.”

Rolverdeling

Maar wat is nu precies de rolverdeling tussen de drie kleppers? Mocht de titelstrijd uitdraaien op een sprint, dan kan Vanthourenhout – met Van Aert en Philipsen – twee renners uitspelen. “Eerlijkheid zal beslissend zijn op het moment dat de sprint eraan komt. Wout en Jasper zullen niet samen sprinten. Wie zich nog het beste voelt na een zware koers, krijgt de voorkeur”, citeert Sporza de bondscoach.

De aanwezigheid van Frison is op het eerste gezicht misschien opvallend, maar de renner van Lotto Dstny heeft een duidelijke taak in Glasgow. “Tim Declercq heeft wel wat pech gekend, maar Frederik heeft een sterk voorjaar gereden. Al wil ik niet zeggen dat hij veel beter was. Hij weet in welke rol hij naar het WK trekt. Een aantrekkelijke rol, ook voor jongens in de toekomst. Frederik ligt goed in de groep en is een echte teamplayer”, schetst Vanthourenhout.

De keuzeheer gaat – met kopmannen Van Aert, Evenepoel en Philipsen, voor het allerhoogste: de wereldtitel. “We gaan naar Glasgow om de koers te winnen. We kunnen de perfecte wedstrijd rijden, maar hebben niet alles in de hand. Een tweede of derde positie kan evengoed het resultaat zijn. We moeten ambitieus zijn, maar er zijn geen garanties.” Van Aert en Evenepoel hopen in Glasgow eveneens een gooi te doen naar de wereldtitel in het tijdrijden.

Op het lokale circuit van de WK-wegwedstrijd in Glasgow, dat 14,3 kilometer lang is en tien keer gerond moet worden, is een helling van 200 meter aan 7,7% de scherprechter. Dat is niet de enige lastigheid, want elk finalerondje bevat 193 hoogtemeters. In totaal rijden de mannen 277,6 kilometer, met daarin 3.167 hoogtemeters.

Lees ook: WK 2023: Nederland neemt Kooij mee naast kopmannen Van der Poel en Van Baarle

Belgische selecties voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elitemannen (wegrit)

Wout van Aert

Tiesj Benoot

Victor Campenaerts

Remco Evenepoel

Frederik Frison

Nathan Van Hooydonck

Yves Lampaert

Jasper Philipsen

Jasper Stuyven

Elitemannen (tijdrit)

Wout van Aert

Remco Evenepoel

Elitevrouwen (wegrit)

Sanne Cant

Justine Ghekiere

Marthe Goossens

Lotte Kopecky

Lone Meertens

Marthe Truyen

Julie De Wilde

Elitevrouwen (tijdrit)

Febe Jooris

Julie De Wilde