WK 2023: Bondscoach Italië moet nog één renner laten gaan

Italië trekt dit jaar met een aantal outsiders naar het wereldkampioenschap wielrennen in Glasgow. Onder meer Alberto Bettiol, Matteo Trentin en Andrea Bagioli staan op de voorlopige negenkoppige startlijst van de Italianen. Bondscoach Daniele Bennati moet nog één renner teleurstellen.

Naast Bettiol, Trentin en Bagioli staan ook Filippo Baroncini, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli en nationaal kampioen Simone Velasco op de lijst. Met nog vier dagen tot de wegwedstrijd in Glasgow zal de beslissing over de definitieve selectie niet lang op zich laten wachten.

Voor Matteo Trentin is Schotland en Glasgow geen onbekend terrein. In 2018 werd hij er na een lange en zware wedstrijd in de regen Europees kampioen. In een sprint met een kleine groep klopte de Italiaanse ancien Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Voorlopige selectie Italië voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Andrea Bagioli

Filippo Baroncini

Alberto Bettiol

Daniel Oss

Andrea Pasqualon

Lorenzo Rota

Kristian Sbaragli

Matteo Trentin

Simone Velasco

Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Programma en uitslagen Lees ook: