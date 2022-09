WK 2022: Zware regenval voorspeld in regio Wollongong

De regio rond WK-stad Wollongong wordt de komende nacht getroffen door zware regenval. De hevige neerslag in de deelstaat van Sydney en Wollongong kan mogelijk leden tot overstromingen in de binnenlanden, aldus Sky News Australia.

Dat risico bestaat donderdag en vrijdag, als mogelijk meer dan 100 millimeter regen gaat vallen. In eerste instantie gaat het om veel regenval in het binnenland van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, maar de kans op overstromingen trekt – met de regenval mee – steeds verder richting de kust.

De vele neerslag van donderdag gaat geen directe invloed hebben op wedstrijden van het WK wielrennen, omdat donderdag niet gekoerst wordt in Wollongong. Wel is het parcours dan open om te verkennen. Pas vrijdag staan de eerste wegritten op het programma.

Verkennen in de stromende regen?

Meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline bekeek voor ons de weersverwachting voor Wollongong voor de rest van de WK-week. “Bij de Mixed Relay was de weersverandering in Wollongong al te merken. Na een aantal zonnige dagen raakte het bewolkt en trok de wind aan”, zegt hij.

“Komende nacht en donderdag is het kletsnat in Wollongong. Wie buiten gaat trainen, zal dit in de stromende regen moeten doen bij temperaturen van 15 tot 17 graden. Ook vrijdag verloopt bewolkt en regenachtig. Bij een matige, soms vrij krachtige, noordoostenwind (vanaf zee) wordt het maximaal 20 graden”, aldus Willemsen.

Droog tijdens wegrit vrouwen en mannen

“Zaterdag start de dag ook nat”, verwacht de meteoroloog. “In de loop van de dag neemt de kans op regen af en breekt de zon door. De elite vrouwen hebben daardoor waarschijnlijk grotendeels droge omstandigheden. Wel kan het flink waaien uit zuidelijke richtingen. Het wordt zo’n 19 graden.”

Ook de wegwedstrijd voor mannen zal voornamelijk droog verlopen. “Zondag is het droog met zonnige perioden. Het wordt zo’n 20 graden bij een matige oostenwind. Prima weer dus voor de renners en toeschouwers.”