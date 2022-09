WK 2022: Groot-Brittannië met Ethan Hayter en Fred Wright

De Britse selecties voor het WK wielrennen op de weg in Wollongong zijn bekend. De Britse bondscoach rekent – bij afwezigheid van Tom Pidcock – bij de eliteheren op onder meer Ethan Hayter, Fred Wright en Jake Stewart.

Hayter – die zich mag opmaken voor zowel de tijdrit als de wegkoers – zal de Britse ploeg aanvoeren in Australië. De 23-jarige coureur moest onlangs nog de Vuelta a España verlaten wegens een coronabesmetting, maar maakt gewoon deel uit van de definitieve WK-selectie. Hayter, die dit jaar al zes wedstrijden wist te winnen, krijgt in Wollongong een parcours op maat voorgeschoteld.

Ook Fred Wright, Jake Stewart, Luke Rowe, Ben Swift, Connor Swift, Ben Tulett en Ben Turner zijn er straks bij als het WK wordt verreden. Verder is het bij de Britten in de jeugdcategorieën uitkijken naar toptalenten Leo Hayter, Zoë Backstedt en Josh Tarling.

Grote namen ontbreken in selectie

Tom Pidcock is er dan weer niet bij in Australië. In een gesprek met Cyclingnews gaf Pidcock aan dat hij niet 100% aan de start zou kunnen verschijnen. “Mentaal zou ik niet nog eens mezelf kunnen opladen voor zo een grote wedstrijd. Het is helemaal in Australië. Ik droomde eerder deze maand van de wereldtitel MTB te pakken, maar dat gebeurde niet. Vervolgens was ik de weg een beetje kwijt.”

Ook grote namen als Geraint Thomas, de gebroeders Simon en Adam Yates, Mark Cavendish en Tao Geoghegan Hart ontbreken op het komende WK.

Selectie Groot-Brittannië voor WK wielrennen in Wollongong (18-25 september)

Individuele tijdrit mannen (zondag 18 september)

Ethan Hayter

Individuele tijdrit beloften mannen (maandag 19 september)

Leo Hayter

Individuele tijdrit junioren mannen (dinsdag 20 september)

Josh Tarling

Individuele tijdrit junioren vrouwen (dinsdag 20 september)

Zoe Bäckstedt

Izzy Sharp

Wegwedstrijd beloften mannen (vrijdag 23 september)

Bob Donaldson

Sean Flynn

Leo Hayter

Oliver Stockwell

Sam Watson

Wegwedstrijd junioren mannen (vrijdag 23 september)

Jed Smithson

Josh Tarling

Zachary Walker

Wegwedstrijd junioren vrouwen (zaterdag 24 september)

Zoe Bäckstedt

Grace Lister

Awen Roberts

Izzy Sharp

Wegwedstrijd elite vrouwen (zaterdag 24 september)

Anna Henderson

Elizabeth Holden

Elynor Bäckstedt

Pfeiffer Georgi

Anna Shackley

Alice Towers

Wegwedstrijd eliteheren (zondag 25 september)

Ethan Hayter

Luke Rowe

Jake Stewart

Ben Swift

Connor Swift

Ben Tulett

Ben Turner

Fred Wright