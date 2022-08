WK 2022: Denemarken met Cort, Kragh Andersen en Fuglsang

De Deense bondscoach Anders Lund heeft de selectie voor het WK wielrennen in Wollongong, Australië, bekendgemaakt. De Deense wegploeg bestaat uit acht renners, met Magnus Cort, Søren Kragh Andersen en Jakob Fuglsang als (eventuele) speerpunten. Mads Pedersen en Jonas Vingegaard maken zoals verwacht geen deel uit van de selectie.

Ondanks de afwezigheid van oud-wereldkampioen Pedersen, Tourwinnaar Vingegaard en Michael Valgren (vorig jaar nog derde op het WK in Leuven) heeft Denemarken alsnog meerdere troeven om uit te spelen in Wollongong. Cort, Kragh Andersen en Fuglsang beschikken over de nodige ervaring en kunnen wellicht een rol spelen in de finale.

Daarnaast zijn ook Mattias Skjelmose, Alexander Kamp, Michael Mørkøv, Mikkel Honoré en Mikkel Bjerg opgeroepen voor de wegwedstrijd in Australië, die op zondag 25 september verreden wordt. Skjelmose was de voorbije maanden uitstekend op dreef: de 21-jarige renner werd derde in de Tour de Wallonie, tweede in de Tour de l’Ain en derde in de Ronde van Denemarken. De zeven jaar oudere Kamp finishte afgelopen zondag dan weer als derde in de Bretagne Classic.

Keuzeheer Lund zet hoog in voor de wegwedstrijd bij de eliteheren. “Er zal een sterke, fitte, ervaren en gemotiveerde ploeg aan de start staan. Ik verwacht dat we kunnen meestrijden om de medailles en dat we in de finale meerdere pionnen hebben om mee te spelen.” In de individuele tijdrit (op zondag 18 september) is het aan Kragh Andersen en Bjerg om de Deense eer te verdedigen.

Deense selectie voor WK wielrennen in Wollongong

Individuele tijdrit (zondag 18 september)

Mikkel Bjerg

Søren Kragh Andersen

Wegwedstrijd (zondag 25 september)

Mikkel Bjerg

Magnus Cort

Jakob Fuglsang

Mikkel Honoré

Alexander Kamp

Søren Kragh Andersen

Michael Mørkøv

Mattias Skjelmose