WK 2022: Breukje in de elleboog Annemiek van Vleuten, vraagteken voor wegrit

Annemiek van Vleuten heeft bij haar valpartij tijdens het WK Mixed Relay een breukje in haar elleboog opgelopen. Het gaat om een zogenoemde stabiele breuk, waarbij ze mag fietsen. “Maar de vraag is uiteraard wel met hoeveel pijn dat gaat zijn”, zegt bondscoach Loes Gunnewijk. Of Van Vleuten de wegrit van het WK gaat rijden, is dus nog een vraagteken.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Van Vleuten kwam direct na de start van de Mixed Relay ploegentijdrit ten val. Er leek iets mis met haar ketting, maar zelf sprak ze over haar voorband die ontplofte. Na haar smakker stapte ze niet meer op de fiets, maar werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek omdat ze hard op haar arm en elleboog was gevallen.

In het ziekenhuis is een stabiele breuk in de elleboog geconstateerd. “Annemiek mag met dit stabiele breukje fietsen, maar de vraag is uiteraard wel met hoeveel pijn dat gaat zijn. Dat gaan we komende dagen zien. We hopen dat Annemiek nog altijd kan starten, maar dat moet wel verantwoord zijn”, aldus de bondscoach.

Het is dus nog onzeker of Van Vleuten zaterdagochtend (Nederlandse tijd) de wegwedstrijd kan rijden in Wollongong. Mocht ze niet in staat zijn om te starten, dan zal Gunnewijk geen vervangster oproepen.

Medisch verantwoord

“Ik voelde het al aankomen, want het voelde niet goed”, zegt Van Vleuten tegen de NOS over de breuk in haar elleboog. “Het is wel stabiel en er is geen operatie voor nodig. Ik ben goed onderzocht en de mensen wensten mij succes zaterdag. Ze denken dat ik kan koersen, als ik de pijn kan verdragen. We moeten kijken hoe dat gaat.”

Dat de doktoren groen licht geven, is een geruststelling. “Het is fijn dat het medisch verantwoord zou zijn om mee te doen. We moeten even kijken hoe het er morgen voor staat. Ik ga morgen eerst op de rollen proberen te fietsen en vanuit daar kijken we verder. Ik weet ook dat deze blessure geen eeuwigheid ga duren, het is geen langslepend probleem.”