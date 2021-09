WK 2021: Welke ploegenbelangen kunnen bondjes smeden?

Het WK is een van de weinige wedstrijden waarbij renners uitkomen voor hun land en niet voor de ploeg die hun loon betaalt. In het verleden heeft dat nog wel eens opzienbarende situaties opgeleverd. WielerFlits heeft een startlijst gemaakt op basis van de merkenteams. Procentueel gezien is de kans het grootste dat Deceuninck-Quick-Step of UAE Emirates na vandaag de nieuwe wereldkampioen herbergt.

‘Ik doe niets meer voor de Belgische ploeg’

Het meest bekende voorbeeld waarbij ploegbelang boven landbelang ging, komt uit het veldrijden. Richard Groenendaal won in 2000 in zijn eigen woonplaats Sint-Michielsgestel de wereldtitel, nadat Sven Nys in de achtergrond weigerde het gat dicht te rijden voor landgenoot Mario De Clercq. De toen 23-jarige Nys en de ervaren Groenendaal reden immers allebei voor Rabobank en hadden op voorhand een donderpreek gehad van teammanager Jan Raas. Ze zouden niet tegen elkaar rijden en zo geschiedde.

Een bom ontplofte in België, waarbij De Clercq (die tweede werd) op niet misverstane wijze zijn kritiek uitte aan het adres van Nys. De laatste kreeg dreigbrieven en zou nooit meer op één lijn komen met de anderen uit de Belgische selectie, vertelde hij in een documentaire van Belga Sport in 2018.

De tranen van Rodríguez

Maar ook op het WK op de weg is er de laatste tien jaar een voorval geweest waarbij de Spanjaarden met bonje in het vliegtuig naar huis toe stapten. Joaquim Rodríguez sprong in de finale van het WK in 2013 in Firenze weg uit een groepje van vier. Daarbij landgenoot Alejandro Valverde, diens Movistar-ploeggenoot Rui Costa en Vincenzo Nibali. Op anderhalve kilometer van de meet sprong Costa naar Rodriguez toe en Valverde deed niets. Die laatste won doodleuk de sprint voor brons, Costa die voor goud.

Overzicht 2021

Ook dit jaar kunnen er opvallende gebeurtenissen plaatsvinden. Er zijn namelijk nogal wat ploegen met grote aantallen aan het vertrek. Is Wout van Aert bijvoorbeeld wel zo zeker van een volledig commitment van België? Deceuninck-Quick-Step heeft liefst zestien renners aan het vertrek. Daarbij met Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen twee andere favorieten voor de wereldtitel. Maar ook de Belgen Tim Declercq, Remco Evenepoel en Yves Lampaert. Wat als een van die renners wegspringt?

Maar net als in 2013 zou het ook in de finale een rol kunnen spelen. Verzin een scenario waarbij Van Aert, Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen en Sonny Colbrelli met z’n vijven wegrijden, dan kunnen de Fransman en de Deen nog het ploegenspel spelen. Nu hangt dat natuurlijk altijd van de situatie af, want we herinneren ons nog altijd de finale van afgelopen jaar in Imola. Daar was de Belgische hoop gericht op Van Aerts Jumbo-Visma-ploegmaat Primož Roglič, maar tevergeefs.

Een andere factor is UAE Emirates. Het vreemdelingenlegioen uit het Midden-Oosten herbergt ook verschillende favorieten. Denk aan Matteo Trentin, Marc Hirschi en Alexander Kristoff. Omdat er zo veel nationaliteiten in die ploeg zitten, zouden sommige landen weleens wat diensten kunnen inhuren. Denk bijvoorbeeld aan de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons en de Wit-Rus Aleksandr Riabushenko, die hier in feite belangeloos rondrijden. Wellicht dat de Italianen of Noren een beroep op ze doen.

Bondjes dankzij BikeExchange, INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe?

Bij Australië is Michael Matthews de kopman, omringd door drie BikeExchange-ploegmaats. Maar met Jack Bauer uit Nieuw-Zeeland en eenling Barnabás Péak uit Hongarije (die ook nog een contract moet verdienen), zouden ze tijdens de koers nog twee extra werkpaarden kunnen charteren. INEOS Grenadiers heeft hetzelfde. Tom Pidcock en Ethan Hayter zijn bij de Britten de kopmannen en hebben meerdere Grenadiers om zich heen. Wellicht dat ze Edward Dunbar uit Ierland of de Spanjaard Carlos Rodríguez zo gek krijgen om ook hun wagon aan te haken.

Denemarken start met niet minder dan vijf kopmannen. Een van de gevaarlijkste klanten in hun selectie is Michael Valgren. Net omdat er bij de Denen zo veel renners met eigen plannen zijn, kan het ploegbelang vanuit EF Education-Nippo een rol spelen. Valgren zal moeten aanvallen en kan met mannen als Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Stefan Bissegger en/of Neilson Powless een bondje smeden. Samen aanvallen, prijzenpot verdelen en daarna in Leuven sprinten om de wereldtitel.

Bij BORA-hansgrohe ontdekken we ook een aantal potentiële samenwerkingen. Enerzijds is er het Slowaakse kamp rondom Peter Sagan en anderzijds de Duitsers met Pascal Ackermann, Nils Politt en Maximillian Schachmann. Daartussen hangen een van de huidige koplopers Patrick Gamper, de Polen Cesare Benedetti (sinds dit jaar draagt hij het Poolse staatsburgerschap) en Maciej Bodnar én de belangeloze Est Martin Laas. Vooral Sagan zal wellicht eens met zijn portemonnee op stap gaan.

Tot slot nog de situatie rondom Arnaud Démare. De sprinter van Groupama-FDJ kent een teleurstellend seizoen en lijkt in de Franse selectie het buitenbeentje. Mocht hij er toch nog aanhangen in de slotronde en er volgen geen aanvallen meer, dan kan hij wellicht terugvallen op ploeggenoten Stefan Küng, Fabian Lienhard, beiden uit Zwitserland.

Bekijk de volledige startlijst op basis van merkenteams hieronder.

