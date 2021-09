WK 2021: Spanje vertrouwt op Aranburu, García en Serrano in Vlaanderen

De Spaanse selectie voor het WK wielrennen in Vlaanderen is bekend. De wegploeg bij de mannen bestaat onder meer uit sterke puncheurs en klassieke types als Alex Aranburu, Iván García en Gonzalo Serrano. De talentvolle Carlos Rodríguez debuteert op het WK: hij combineert de wegrit met de tijdrit.

Naast Aranburu, García, Serrano en Rodríguez maken ook ervaren lieden als Imanol Erviti en Gorka Izagirre deel uit van de WK-selectie. Daarnaast krijgen Roger Adriá en Antonio Jesús Soto een kans. Zij reden afgelopen week ook al een opmerkelijk EK namen de Spaanse ploeg. INEOS Grenadiers-talent Rodríguez is de enige tijdrijder namens Spanje. De 20-jarige renner werd onlangs tweede in de Tour de l’Avenir en tiende in de Tour of Britain.

Bij de vrouwen zijn zes rensters opgeroepen voor de wegrit, waaronder de sterke klimster Mavi Garcia. Voor de tijdrit is Ziortza Isasi aangewezen. Zij werd eerder deze zomer zesde op het Spaans kampioenschap tijdrijden.

Selectie Spanje voor het WK wielrennen 2021

Wegkoers elite-mannen

Roger Adriá

Álex Aranburu

Imanol Erviti

Iván García

Gorka Izagirre

Carlos Rodríguez

Gonzalo Serrano

Antonio Jesús Soto

Tijdrit elite-mannen

Carlos Rodríguez

Wegkoers elite-vrouwen

Mavi García

Sheyla Gutiérrez

Sara Martín

Eider Merino

Lourdes Oyarbide

Ane Santesteban

Tijdrit elite-vrouwen

Ziortza Isasi