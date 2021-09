WK 2021: Britse ploeg met Tom Pidcock, Mark Cavendish en Ethan Hayter

De Britse wielerbond heeft bekendgemaakt welke renners aan de start verschijnen van het WK in Vlaanderen, dat volgende week wordt gehouden. Mark Cavendish, Tom Pidcock, Ethan Hayter en Lizzi Deignan zijn de meest in het oog springende namen in de selectie.

Hayter werd afgelopen weekend tweede in de Tour of Britain achter Wout van Aert, nadat hij dit seizoen ook al tweede was geworden in de Volta ao Algarve en de Tour of Norway op zijn naam had geschreven. De veelzijdige 22-jarige renner van INEOS Grenadiers is geselecteerd voor zowel de wegkoers als de tijdrit. In de wegkoers krijgt hij het gezelschap van Mark Cavendish, afgelopen zomer winnaar van de groene trui in de Tour, olympisch kampioen MTB Tom Pidcock, Luke Rowe, Fred Wright en Jake Stewart, evenals de neven Connor en Ben Swift.

Bij de vrouwen is winnares van de Ronde van Zwitserland Lizzie Deignan geselecteerd, net als SD Worx-renster Anna Shackley, Alice Barnes, Anna Henderson (Jumbo-Visma), Pfeiffer Georgi (DSM) en Joscelin Lowden. Georgi en Lowden doen ook de tijdrit. “Ik kijk erg uit naar het WK op de weg, want we hebben in iedere categorie een aantal serieuze medaillekandidaten”, zegt performance director Stephen Park in een persbericht. “Het zal geweldig zijn om te zien hoe Mark en Lizzie hun vorm en ervaring inbrengen in een ploeg die erop gebrand is om medailles te veroveren.”

Park kijkt met interesse uit naar de wegkoers voor mannen. “Op basis van wat we weten over het parcours en met zoveel renners in topvorm, besloten we om niet voor één kopman te kiezen. Zo hebben we een aantal opties in de koers. De koers kan echt naar iedereen gaan! We verwachten over de hele linie sterke prestaties. Het is geweldig om de ploeg weer bij elkaar te hebben.”

Selectie Groot-Brittannië voor het WK wielrennen 2021

Wegkoers elite-mannen

Tom Pidcock

Luke Rowe

Fred Wright

Jake Stewart

Connor Swift

Ben Swift

Mark Cavendish

Ethan Hayter

Tijdrit elite-mannen

Ethan Hayter

Dan Bigham

Wegkoers elite-vrouwen

Lizzie Deignan

Anna Shackley

Alice Barnes

Anna Henderson

Pfeiffer Georgi

Joss Lowden

Tijdrit elite-vrouwen

Joss Lowden

Pfeiffer Georgi