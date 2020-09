WK 2020: Zwaar gevallen Chloé Dygert is bij bewustzijn

Chloé Dygert leek op weg naar een tweede opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden, maar de Amerikaanse zag haar kansen in rook opgaan vanwege een zware crash na het eerste tussenpunt. Het goede nieuws is wel dat Dygert bij bewustzijn is en in staat om te praten.

Dygert wist haar concurrentes na vijftien kilometer al op achterstand te zetten. De Amerikaanse kwam door na 19:35, was 27 seconden sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser en leek op weg naar een tweede opeenvolgende wereldtitel. Niet veel later ging het echter gruwelijk mis voor Dygert.

De jonge Amerikaanse verloor in een korte afdaling de controle over haar fiets en vloog op hoge snelheid over de vangrail. Dygert bleek niet meer in staat om nog op te krabbelen en haar tijdrit te vervolgen. Zo lag haar linkerknie volledig open, maar de renster is wel bij bewustzijn en in staat om te communiceren.

De wereldtitel ging uiteindelijk naar Anna van der Breggen, die aan de streep sneller bleek dan Marlen Reusser en Ellen van Dijk.

Dygert was on track to win her second ITT World Championship, but has abandoned the race after her crash over the guard rail. All we know is that she is conscious and talking. More updates to come.

— USA Cycling LIVE (@usacyclinglive) September 24, 2020