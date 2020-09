WK 2020: Tom Dumoulin neemt twijfels over tijdrit weg

Tom Dumoulin start komende vrijdag op het WK tijdrijden in Imola. De 29-jarige Limburger twijfelde zondag na het einde van de Tour de France over een deelname, maar volgens de NOS heeft hij besloten toch te starten.

Op het nagenoeg vlakke parcours (31,7 kilometer) komen met name de powerhouses tot hun recht. Titelverdediger Rohan Dennis en thuisrijder Filippo Ganna gelden als topfavorieten. Het 24-jarige Italiaanse toptalent van Ineos Grenadiers vermorzelde in Tirreno-Adriatico het deelnemersveld in de traditionele, afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto. Ganna haspelde de 10,1 kilometer af in tien minuten en 42 seconden. Goed voor een duizelingwekkend gemiddelde van 56,6 kilometer per uur. Dennis eindigde daar als derde op 26 seconden.

Dumoulin werd afgelopen zaterdag nog tweede in de individuele tijdrit van de Tour de France, bijna anderhalve minuut na de ongenaakbare winnaar Tadej Pogačar. Volgens Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen reed zijn renner betere waardes dan tijdens het WK tijdrijden in Bergen, waar Dumoulin de wereldtitel al eens voor zich opeiste. Na het einde van de Tour afgelopen zondag, zei Dumoulin nog het volgende: “De tijdrit van vrijdag is nog altijd onder voorbehoud. Ik heb met bondscoach Koos Moerenhout afgesproken dat ik kijk hoe ik uit de Tour kom.”

Trackrecord

De Nederlander voelt zich dus goed genoeg om te winnen. Gezien zijn huidige vorm en zijn prestaties op deze discipline de laatste jaren, mag hij die ambitie ook hebben. In 2014 werd hij bij zijn debuut meteen derde in Ponferrada. Ook in Richmond (vijfde), Doha (elfde) en Innsbruck (zilver) was hij van de partij, naast dus zijn eerdere veroverde regenboogtrui in Noorwegen. Naast Dumoulin, Dennis en Ganna, doen ook nog kleppers als Wout van Aert, Victor Campenaerts, Rémi Cavagna, Jos van Emden, Stefan Küng en Geraint Thomas mee.