WK 2020: Thibaut Pinot meldt zich af met rugklachten vrijdag 18 september 2020 om 13:35

Thibaut Pinot zal niet deelnemen aan het WK wielrennen in Imola. De klimmer van Groupama-FDJ maakte deel uit van de voorselectie van de Fransen, maar heeft zich afgemeld bij bondscoach Thomas Voeckler. “Hij heeft te veel last van zijn rug”, zo vertelt Voeckler aan persbureau AFP.

Frankrijk mag op het lastige parcours in de omgeving van Imola acht renners afvaardigen voor de wegrit van 27 september. Pinot moest een van de speerpunten worden binnen de selectie van Voeckler, maar de renner kwam al vroeg in de Ronde van Frankrijk ten val en heeft sindsdien last van rugproblemen.

Pinot probeerde nog wel iets van zijn Tour te maken, maar slaagde er niet in om een klassement te rijden of voor een etappezege te strijden. Voeckler: “Thibaut heeft me vanochtend laten weten dat hij momenteel met te veel pijn rondfietst. Hij is eerlijk en heeft respect voor de Franse nationale ploeg.”

Pinot: “Dit is een grote teleurstelling”

Pinot liet voor de start van de negentiende Touretappe weten dat hij de ruimte wil geven aan andere renners om te schitteren tijdens het WK. “Dit is natuurlijk wel een grote teleurstelling, aangezien de Tour de France en het WK wielrennen de belangrijkste doelen van het jaar zijn.”

Bondscoach Voeckler zal nog voor het einde van de Tour een definitieve selectie van acht renners samenstellen. Julian Alaphilippe lijkt als kopman naar Italië te trekken.