WK 2020: Franse bondscoach Voeckler maakt voorselectie van 13 renners vrijdag 18 september 2020 om 12:29

De Franse bondscoach Thomas Voeckler heeft een voorselectie van dertien renners op papier voor het WK wielrennen in Imola. De grootste namen zijn Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot en Guillaume Martin. Voeckler kan niet beschikken over Romain Bardet, twee jaar geleden nog goed voor zilver op het WK in Innsbruck.

“We zijn nu vooral outsiders”

Frankrijk mag op het lastige parcours in de omgeving van Imola acht renners afvaardigen voor de wegrit van 27 september. Met Alaphilippe, Pinot en Martin kan keuzeheer Voeckler meerdere (potentiële) kopmannen uitspelen, maar de oud-renner blaast niet te hoog van de toren. “We zijn nu vooral outsiders”, zo klinkt het in L’Équipe.

“In Zwitserland waren we favoriet geweest met Thibaut Pinot, Romain Bardet en Julian Alaphilippe. Het probleem is alleen dat Thibaut bezig is aan een moeilijke Tour, Romain is uitgeschakeld voor het WK en Julian momenteel niet 100% is. Het parcours in Imola is meer geschikt voor de puncheurs met klimcapaciteiten, en dus niet voor de pure klimmers.”

Wat met Thibaut Pinot?

Toch blijft Voeckler optimistisch, een week voor de mondiale titelstrijd in Italië. “Julian is dan misschien niet 100%, hij heeft nog altijd een week de tijd om beter te worden.” De bondscoach zal nog voor het einde van de Tour zeven renners gelukkig maken met een WK-selectie. “Ik wacht nog even met het laatste plekje, aangezien ik Thibaut als een soort wildcard beschouw.”

“We wachten nog even om te kijken of Thibaut nog naar zijn beste vorm kan groeien.” De vraag is alleen of de renner van Groupama-FDJ zelf nog zin heeft in een WK in Italië. Volgens L’Équipe heeft Pinot, die momenteel bezig is aan een onopvallende Ronde van Frankrijk, inmiddels een streep gezet door het evenement.

Voor de individuele tijdrit zijn Rémi Cavagna en Benjamin Thomas al zeker van een selectie. Cavagna werd na de coronabreak Frans kampioen tijdrijden, negen seconden voor uittredend kampioen Thomas. Die eerste wist ook zilver te veroveren op het EK tijdrijden in Plouay.

Update – WK 2020: Thibaut Pinot meldt zich af met rugklachten

Voorselectie Frankrijk voor WK wielrennen 2020 (27 september)

Julian Alaphilippe

Warren Barguil

Julien Bernard

Kenny Elissonde

Valentin Madouas

Guillaume Martin

Rudy Molard

Quentin Pacher

Pierre-Luc Perichon

Nans Peters

Thibaut Pinot

Pierre Rolland

Alexis Vuillermoz

Selectie Frankrijk voor WK tijdrijden 2020 (25 september)

Rémi Cavagna

Benjamin Thomas