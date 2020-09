WK 2020: Schaduwfavoriet Lutsenko niet gestart na positieve coronatest zondag 27 september 2020 om 10:04

Kazachstan is zonder zijn kopman Alexey Lutsenko begonnen aan de WK-wegwedstrijd in het Italiaanse Imola. Lutsenko, toch een van de schaduwfavorieten voor de wereldtitel, testte voor de start positief op het coronavirus.

De Kazachse wielerfederatie laat via social media weten dat Lutsenko twee dagen voor de start van de wegrit positief heeft getest. De 28-jarige renner is ook al een tweede keer getest op corona, de uitslag zal later vandaag nog binnendruppelen.

De voor Astana uitkomende Lutsenko was een van de outsiders voor de wereldtitel. De renner won in de voorbije Tour de France de zesde etappe met aankomst op de Mont Aigoual. Ook Nikias Arndt (namens Duitsland) en Natnael Berhane (Eritrea) zijn niet van start gegaan.