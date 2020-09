WK 2020: Pogacar en Roglic wel in wegkoers, niet in tijdrit dinsdag 22 september 2020 om 14:03

Tadej Pogačar en Primož Roglič, de nummers een en twee van de voorbije Tour de France, strijden zondag aan elkaars zijde tijdens het WK wielrennen in Imola. Beide renners zijn opgenomen in de Sloveense selectie.

Tot een nieuwe confrontatie in de tijdrit komt het niet, enkel Jan Tratnik zal Slovenië vertegenwoordigen in de rit tegen de klok. De renner van Bahrain McLaren zal zondag overigens ook deelnemen aan de wegwedstrijd. Ook de ervaren Janez Brajkovič, snelle man Luka Mezgec, Domen Novak, Luka Pibernik en Jan Polanc zijn geselecteerd.

Pogačar heeft nog niet veel laten zien in het eendaagse werk, maar werd na de coronabreak wel dertiende in Strade Bianche en twaalfde in Milaan-San Remo. De piepjonge klimmer reed vorig jaar al het WK in Yorkshire en kwam toen als achttiende over de streep.

Roglič won vorig jaar met Tre Valli Varesine en de Giro dell’Emilia al twee Italiaanse semiklassiekers. De renner van Jumbo-Visma finishte in 2019 ook als zevende in de Ronde van Lombardije.

Selectie Slovenië voor WK wielrennen 2020

Janez Brajkovič

Luka Mezgec

Domen Novak

Luka Pibernik

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Primož Roglič

Jan Tratnik

Jan Tratnik (tijdrit)

WK 2020: Dit zijn de deelnemers

Ingeschreven renners per land

Hoeveel renners mag elk land afvaardigen?