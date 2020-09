WK 2020: Deelnemerslijst per merkenploeg zondag 27 september 2020 om 12:13

In het Italiaanse Imola wordt vandaag de wegwedstrijd verreden op het WK wielrennen. De renners strijden vandaag in landenteams voor de wereldtitel. In het verleden zijn tussen landenteams meer dan eens bondjes gesmeed, waar de belangen van merkenteams de basis voor waren. Op onderstaande deelnemerslijst zijn de renners per merkploeg ingedeeld.

9 BRAJKOVIC Janez (SLO – Adria Mobil)

26 NAESEN Oliver (BEL – AG2R La Mondiale)

40 PETERS Nans (FRA – AG2R La Mondiale)

113 DILLIER Silvan (SUI – AG2R La Mondiale)

154 GASTAUER Ben (LUX – AG2R La Mondiale)

171 TZORTZAKIS Polychronis (GRE – Alfa – Sparta Club)

163 LUKSEVICS Viesturs (LAT – Amore & Vita )

116 PELLAUD Simon (SUI – Androni Giocattoli )

174 RIVERA Kevin (CRC – Androni Giocattoli )

1 FUGLSANG Jakob (DEN – Astana Pro Team)

3 GREGAARD WILSLY (DEN – Astana Pro Team)

52 LOPEZ Miguel Angel (COL – Astana Pro Team)

55 TEJADA Harold (COL – Astana Pro Team)

70 SANCHEZ Luis Leon (ESP – Astana Pro Team)

144 BIZHIGITOV Zhandos (KAZ – Astana Pro Team)

145 FOMINYKH Daniil (KAZ – Astana Pro Team)

146 GRUZDEV Dmitriy (KAZ – Astana Pro Team)

147 LUTSENKO Alexey (KAZ – Astana Pro Team)

148 NATAROV Yuriy (KAZ – Astana Pro Team)

149 PRONSKIY Vadim (KAZ – Astana Pro Team)

158 KUDUS Merhawi (ERI – Astana Pro Team)

161 HOULE Hugo (CAN – Astana Pro Team)

39 PACHER Quentin (FRA – B&B Hotels)

137 SCHONBERGER Sebastian (AUT – B&B Hotels)

11 NOVAK Domen (SLO – Bahrain – McLaren)

12 PIBERNIK Luka (SLO – Bahrain – McLaren)

16 TRATNIK Jan (SLO – Bahrain – McLaren)

20 CARUSO Damiano (ITA – Bahrain – McLaren)

65 BILBAO Pello (ESP – Bahrain – McLaren)

68 LANDA Mikel (ESP – Bahrain – McLaren)

172 ARASHIRO Yukiya (JPN – Bahrain – McLaren)

169 ASADOV Elchin (AZE – Bahrain Cycling Academy)

63 SCHACHMANN Maximilian (GER – BORA – hansgrohe)

120 CEPEDA Alveiro (ECU – Caja Rural)

99 ANIOLKOWSKI Stanislaw (POL – CCC Development Team)

30 VAN AVERMAET BEL (BEL – CCC Team)

60 GESCHKE Simon (GER – CCC Team)

61 KOCH Jonas (GER – CCC Team)

64 ZIMMERMANN Georg (GER – CCC Team)

102 MALECKI Kamil (POL – CCC Team)

106 BEVIN Patrick (NZL – CCC Team)

117 SCHAR Michael (SUI – CCC Team)

140 CERNY Josef (CZE – CCC Team)

141 HIRT Jan (CZE – CCC Team)

167 VALTER Attila (HUN – CCC Team)

31 VLIEGEN Loic (BEL – Circus – Wanty Gobert)

87 EIKING Odd (NOR – Circus – Wanty Gobert)

4 HANSEN Jesper (DEN – Cofidis)

37 MARTIN Guillaume (FRA – Cofidis)

67 HERRADA Jesus (ESP – Cofidis)

156 BERHANE Natnael (ERI – Cofidis)

5 HONORE Mikkel (DEN – Deceuninck – Quick Step)

17 BAGIOLI Andrea (ITA – Deceuninck – Quick Step)

21 MASNADA Fausto (ITA – Deceuninck – Quick Step)

27 SERRY Pieter (BEL – Deceuninck – Quick Step)

33 ALAPHILIPPE Julian (FRA – Deceuninck – Quick Step)

83 KNOX James (GBR – Deceuninck – Quick Step)

125 BELLAN Juraj (SVK – Dukla Banska)

126 CANECKY Marek (SVK – Dukla Banska)

127 CULLY Jan SVK (SVK – Dukla Banska)

128 HARING Martin (SVK – Dukla Banska)

129 TYBOR Patrik (SVK – Dukla Banska)

18 BETTIOL Alberto (ITA – EF Pro Cycling)

51 HIGUITA GARCIA Andres (COL – EF Pro Cycling)

53 MARTINEZ Daniel Felipe (COL – EF Pro Cycling)

56 URAN Rigoberto (COL – EF Pro Cycling)

73 CLARKE Simon (AUS – EF Pro Cycling)

81 CARTHY Hugh (GBR – EF Pro Cycling)

118 CAICEDO Jonathan (ECU – EF Pro Cycling)

122 GUERREIRO Ruben (POR – EF Pro Cycling)

130 CRADDOCK Lawson (USA – EF Pro Cycling)

133 POWLESS Neilson (USA – EF Pro Cycling)

152 KANGERT Tanel (EST – EF Pro Cycling)

162 WOODS Michael (CAN – EF Pro Cycling)

175 ULISES Alfredo MEX (MEX – Elevate – Webiplex)

142 OTRUBA Jakub (CZE – Elkov – Kasper)

143 TOUPALIK Adam (CZE – Elkov – Kasper)

93 CHERNETSKII Sergei (RUS – Gazprom – RusVelo)

94 KUZNETSOV Viacheslav (RUS – Gazprom – RusVelo)

95 NEKRASOV Denis (RUS – Gazprom – RusVelo)

96 RIKUNOV Petr (RUS – Gazprom – RusVelo)

97 ROVNY Ivan (RUS – Gazprom – RusVelo)

98 STRAKHOV Dmitrii (RUS – Gazprom – RusVelo)

177 ZAHIRI Abderrahim (MAR – General Store Essegibi)

36 MADOUAS Valentin (FRA – Groupama – FDJ)

38 MOLARD Rudy (FRA – Groupama – FDJ)

46 VAN BAARLE NED (NED – INEOS Grenadiers)

82 HAYTER Ethan (GBR – INEOS Grenadiers)

85 ROWE Luke (GBR – INEOS Grenadiers)

100 GOLAS Michal (POL – INEOS Grenadiers)

101 KWIATKOWSKI Michal (POL – INEOS Grenadiers)

119 CARAPAZ Richard (ECU – INEOS Grenadiers)

159 BOIVIN Guillaume (CAN – Israel Start-Up Nation)

160 CATAFORD Alexander (CAN – Israel Start-Up Nation)

164 NEILANDS Krists (LAT – Israel Start-Up Nation)

107 FISHER-BLACK Finn (NZL – Jumbo-Visma Development)

176 MUGISHA Samuel (RWA – La Roche-sur-Yon Vendée)

32 WELLENS Tim (BEL – Lotto Soudal)

58 DEGENKOLB John (GER – Lotto Soudal)

88 HAGEN Carl (NOR – Lotto Soudal)

7 JUUL JENSEN DEN (DEN – Mitchelton-Scott)

10 MEZGEC Luka (SLO – Mitchelton-Scott)

49 CHAVES RUBIO Esteban (COL – Mitchelton-Scott)

74 DURBRIDGE Luke (AUS – Mitchelton-Scott)

77 HOWSON Damien (AUS – Mitchelton-Scott)

80 SCHULTZ Nicholas (AUS – Mitchelton-Scott)

108 SMITH Dion (NZL – Mitchelton-Scott)

112 ALBASINI Michael (SUI – Mitchelton-Scott)

69 MAS Enric ESP (ESP – Movistar Team)

71 SOLER Marc (ESP – Movistar Team)

72 VALVERDE Alejandro (ESP – Movistar Team)

124 OLIVEIRA Nelson (POR – Movistar Team)

168 SISKEVICIUS Evaldas (LTU – NIPPO DELKO)

173 Grosu Eduard-Michael (ROU – NIPPO DELKO)

6 VALGREN Michael (DEN – NTT Pro Cycling)

114 GASPAROTTO Enrico (SUI – NTT Pro Cycling)

150 DLAMINI Nicholas (RSA – NTT Pro Cycling)

151 MEINTJES Louis (RSA – NTT Pro Cycling)

157 GEBREIGZABHIER Amanuel (ERI – NTT Pro Cycling)

47 VAN DER Nick (NED – Riwal Securitas)

86 SHAW James (GBR – Riwal Securitas)

170 ERIKSSON Lucas (SWE – Riwal Securitas)

103 OWSIAN Lukasz (POL – Team Arkéa Samsic)

139 ZOIDL Riccardo (AUT – Team Felbermayr)

15 ROGLIC Primoz (SLO – Team Jumbo-Visma)

29 VAN AERT BEL (BEL – Team Jumbo-Visma)

41 DUMOULIN Tom (NED – Team Jumbo-Visma)

42 EENKHOORN Pascal (NED – Team Jumbo-Visma)

44 TOLHOEK Antwan (NED – Team Jumbo-Visma)

62 MARTENS Paul (GER – Team Jumbo-Visma)

105 BENNETT George (NZL – Team Jumbo-Visma)

131 KUSS Sepp (USA – Team Jumbo-Visma)

8 PEDERSEN Casper (DEN – Team Sunweb)

25 BENOOT Tiesj (BEL – Team Sunweb)

43 OOMEN Sam (NED – Team Sunweb)

45 TUSVELD Martijn (NED – Team Sunweb)

57 ARNDT Nikias (GER – Team Sunweb)

59 DENZ Nico (GER – Team Sunweb)

75 HAMILTON Christopher (AUS – Team Sunweb)

76 HINDLEY Jai (AUS – Team Sunweb)

8 MATTHEWS Michael (AUS – Team Sunweb)

111 ROCHE Nicolas (IRL – Team Sunweb)

115 HIRSCHI Marc (SUI – Team Sunweb)

136 GALL Felix (AUT – Team Sunweb)

134 BAYER Tobias (AUT – Tirol KTM Cycling Team)

135 FRIEDRICH Marco (AUT – Tirol KTM Cycling Team)

138 WILDAUER Markus (AUT – Tirol KTM Cycling Team)

2 EG Niklas (DEN – Trek – Segafredo)

19 BRAMBILLA Gianluca (ITA – Trek – Segafredo)

22 NIBALI Vincenzo (ITA – Trek – Segafredo)

28 STUYVEN Jasper (BEL – Trek – Segafredo)

34 BERNARD Julien (FRA – Trek – Segafredo)

35 ELISSONDE Kenny (FRA – Trek – Segafredo)

48 WEENING Pieter (NED – Trek – Segafredo)

79 PORTE Richie (AUS – Trek – Segafredo)

110 MULLEN Ryan (IRL – Trek – Segafredo)

165 SKUJINS Toms (LAT – Trek – Segafredo)

109 HEALY Ben (IRL – Trinity Racing)

13 POGACAR Tadej (SLO – UAE-Team Emirates)

14 POLANC Jan (SLO – UAE-Team Emirates)

23 ULISSI Diego (ITA – UAE-Team Emirates)

50 HENAO MONTOYA Luis (COL – UAE-Team Emirates)

54 MUNOZ Camilo (COL – UAE-Team Emirates)

66 DE LA CRUZ David (ESP – UAE-Team Emirates)

90 LAENGEN Vegard NOR (NOR – UAE-Team Emirates)

121 COSTA Rui (POR – UAE-Team Emirates)

123 OLIVEIRA Ivo (POR – UAE-Team Emirates)

132 MCNULTY Brandon (USA – UAE-Team Emirates)

166 RIABUSHENKO Aleksandr (BLR – UAE-Team Emirates)

89 HOELGAARD Markus (NOR – Uno-X Pro Cycling Team)

91 LEKNESSUND Andreas (NOR – Uno-X Pro Cycling Team)

92 TRAEEN Torstein (NOR – Uno-X Pro Cycling Team)

24 VISCONTI Giovanni (ITA – Vini Zabù – KTM)

104 PATERSKI Maciej (POL – Wibatech Merx)

155 BUDIAK Anatolii (UKR – Wibatech Merx)

84 PIDCOCK Thomas (GBR – WIGGINS)

153 PRUUS Peeter (EST)

De lijst is samengesteld door Daniel Mogendorff