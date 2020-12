Wint Mathieu van der Poel ook dit seizoen zijn eerste cross?

Mathieu van der Poel trapt zijn crossseizoen vandaag af met de Scheldecross van Antwerpen. Dat de wereldkampioen zich meteen kan mengen in de strijd om de zege, is gezien de afgelopen jaren haast een zekerheid. Sinds het seizoen 2014/2015 wist hij vijfmaal zijn eerste veldrit te winnen.

In oktober 2014, amper negen dagen nadat hij in Ponferrada het WK op de weg voor beloften had betwist, rook een nog jonge Van der Poel in Gieten voor het eerst aan een klassement bij de profs. Met een indrukwekkend optreden pakte hij meteen de overwinning. Een jaar later moest hij, als de regerende wereldkampioen, zijn meerdere erkennen in Sven Nys en Wout van Aert. Het is tot op heden de enige keer dat de Nederlandse alleskunner verslagen werd, want in de jaren daarna won hij in zowel Gieten, Eeklo, Meulebeke als Ruddervoorde steeds zijn seizoensopener.

Voor vandaag heeft Van der Poel al gelijk zijn zinnen gezet op de overwinning. Hij denkt dat hij nu ook iets beter is voorbereid dan een jaar geleden in Ruddervoorde. “Puur cross-technisch heb ik nog niet veel gedaan, ik heb amper drie keer op de crossfiets getraind. Maar ik heb in vergelijking met vorig jaar wel meer op interval gewerkt”, zei hij deze week. “Dus ja, ik hoop in Antwerpen mee te doen voor de zege. Anders zal ik ook teleurgesteld zijn. De Scheldecross ligt me, al is dat gelijk een wedstrijd met veel intensiteit.”

Uitslagen bij de start van zijn crossseizoen

03-11-2019 – 1e Superprestige Ruddervoorde

06-10-2018 – 1e Brico Cross Meulebeke

10-09-2017 – 1e Cross Eeklo

02-10-2016 – 1e Superprestige Gieten

22-11-2015 – 3e Wereldbeker Koksijde

05-10-2014 – 1e Superprestige Gieten