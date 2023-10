woensdag 4 oktober 2023 om 12:30

Wint een van de Nederlandse vrouwen het WK Gravel? Dan krijg jij de nieuwe RIDE van ons cadeau!

Ride Dit weekend staat het WK Gravel in Veneto op het programma. Denk jij dat een van de Nederlandse dames kans maakt op goud en wil je kans maken op een gratis kennismaking met ons dubbeldikke wielermagazine RIDE? Dan hebben wij deze week een aantrekkelijke aanbieding voor jou.

Momenteel ligt ons nieuwe RIDE najaarnummer in de winkel, waarin we vooruitkijken naar de periode waarin ploeteren door regen & modder centraal staan. In ons 172 pagina’s dikke herfstnummer besteden we veel aandacht aan gravel, met verhalen over mooie routes in binnen- en buitenland en interviews met WK-deelneemsters Tessa Neefjes en Yara Kastelijn.