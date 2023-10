dinsdag 3 oktober 2023 om 17:32

Winnende Van Wilder is duidelijk over fusie: “We zijn niet akkoord met deze shit”

Ilan Van Wilder moest bijzonder lang wachten op zijn eerste profoverwinning, maar heeft inmiddels de smaak te pakken. De Belg won in augustus al een rit en het eindklassement in de Deutschland Tour en was vandaag de beste in de prestigieuze Italiaanse najaarskoers Tre Valli Varesine.

Van Wilder maakte in de finale deel uit van een elitegroep met daarin onder meer ook Tadej Pogacar en Primoz Roglic en besloot in de laatste tien kilometer de stoute schoenen aan te trekken en in de aanval te gaan. Toch? “Ik wilde eigenlijk gewoon tempo maken”, bekende hij na afloop in het flashinterview. “Maar toen ik zag dat ik een gat te pakken had, besloot ik om vol door te rijden richting de finish.”

“Mijn ploegleider Davide Bramati werd helemaal gek in de volgwagen. Hij zei me dat ik een tijdrit tot aan de finish moest rijden. En dat is wat ik gedaan heb.” Van Wilder reed al snel een vijftiental seconden weg bij de achtervolgers, overleefde het laatste klimmetje op goed drie kilometer van de finish en soleerde vervolgens naar een mooie overwinning.

“We zijn zelf sterk genoeg”

Na afloop ging het uiteraard ook over de op handen zijnde fusie tussen zijn huidige ploeg Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Van Wilder spreekt van een lastige situatie en is duidelijk geen voorstander van een fusie tussen de twee topteams. “Deze zege draag ik op aan al mijn ploeggenoten. We willen dat deze shit gewoon stopt en willen doorgaan als Soudal Quick-Step. We zijn zelf sterk genoeg!”, maakt hij van zijn hart geen moordkuil.