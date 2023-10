dinsdag 3 oktober 2023 om 17:04

Een teken aan de wand? Teambuilding van Soudal Quick-Step afgelast

Is het een teken aan de wand? De geplande teambuilding van Soudal Quick-Step van volgende week gaat niet door. Drie onafhankelijke bronnen binnen Soudal Quick-Step bevestigen dit aan Het Laatste Nieuws.

Het idee was dat alle renners die in 2024 onder contract staan bij Soudal Quick-Step zich twee dagen na de Ronde van Lombardije in Turnhout zouden verzamelen voor een driedaagse teambuilding van 9 tot en met 11 oktober. Onder hen ook kopman Remco Evenepoel en nieuwkomer Mikel Landa.

Tijdens deze teamdagen stonden er enkele plichtplegingen op het programma zoals het opmeten van de kledingmaten, enkele fietstesten, gesprekken over het wedstrijdprogramma en activiteiten om de teamsfeer te bevorderen.

Dat gaat dit jaar dus voorlopig niet door. De precieze reden voor deze afgelasting is niet bekend, al lijkt er een direct verband te zijn met de op handen zijnde fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma.