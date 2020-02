Winnende Bouhanni: “Ik zat aanvankelijk wat te ver” donderdag 13 februari 2020 om 17:23

Nacer Bouhanni kende enkele magere jaren in dienst van Cofidis, maar de spurter is het winnen nog niet verleerd. De 29-jarige renner won voor zijn nieuwe werkgever Arkéa-Samsic al een etappe in de Saudi Tour en vandaag was het raak in de Tour de la Provence. “Dit is een overwinning voor de hele ploeg”, zo vertelde Bouhanni na de finish.

De Fransman versloeg in finishplaats Saintes-Maries-de-la-Mer Jakub Mareczko en Giacomo Nizzolo na een overtuigende sprint. “Ik zat aanvankelijk wat te ver net voor het aangaan van de sprint, maar ik wist nog op te schuiven naar het wiel van Nizzolo”, aldus Bouhanni, die zijn ploeg op kop liet rijden in de jacht op vier koplopers.

“De ploeg heeft echt geweldig werk geleverd. Zo reed Maxime Bouet lange tijd op kop om de wedstrijd te controleren. In de finale wisten we vervolgens de vluchters in te rekenen.” Bouhanni is dus uitstekend begonnen aan het nieuwe wegseizoen, aangezien de zegeteller al op twee staat. “Het is mooi om nu al zeges te boeken.”

Frustraties

“Ik was een beetje gefrustreerd na de slotetappe van de Saudi Tour”, doelt de renner van Arkéa-Samsic op de sprint van Phil Bauhaus. De Fransman is van mening dat hij in de sprint werd gehinderd door de Duitser, maar de jury zag geen onreglementaire manoeuvres, waardoor Bauhaus werd gehuldigd als eindwinnaar van de Saudi Tour.

Bouhanni kijkt nu echter weer vooruit naar de komende etappes in de Tour de la Provence. “Het doel is om een goed klassement te rijden met Nairo Quintana en Warren Barguil. En misschien kunnen we nog een etappe winnen.”