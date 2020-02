Bouhanni: “Bauhaus week van zijn lijn, maar respecteer de beslissing” zondag 9 februari 2020 om 11:33

Nacer Bouhanni was razend na het overschrijven van de finish in Al Masmak, aangezien de Fransman van mening was dat hij in de sprint werd gehinderd door Phil Bauhaus. De jury zag echter geen onreglementaire manoeuvres en kroonde de Duitser tot eindwinnaar van de Saudi Tour.

“Ik probeerde te sprinten, maar mijn tegenstander week twee keer uit. Hierdoor kon ik niet voluit aanzetten en dat is ontzettend jammer. Ik had het wel eens willen zien als Bauhaus in een rechte lijn had gesprint. Ik respecteer echter de beslissing van de jury, ook al is het een sportieve tegenvaller na een goede week.”

Ploegleider Sébastien Hinault zag net als Bouhanni dat Bauhaus de grenzen van het toelaatbare opzocht. “Iedereen heeft het gezien, maar we beseffen dat er verschillende opinies zijn. We moeten als ploeg de beslissing van de jury respecteren. Wij bepalen niet wat goed of fout is”, aldus Hinault, die tevreden kan terugkijken op de Saudi Tour.

Bouhanni won namelijk de voorlaatste etappe van de Arabische rittenkoers en finishte in de overige ritten als tweede, derde, derde en vijfde. In het eindklassement strandt hij op twee seconden van Phil Bauhaus. “Ik wil de positieve dingen onthouden. Het was een prima week en ik weet nu dat ik kan rekenen op een geweldige ploeg.”