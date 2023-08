zondag 27 augustus 2023 om 13:20

Winnen in de regenboogtrui: Lotte Kopecky doet het in Schaal Sels

De organisatie van de Schaals Sels heeft bij de vrouwen zijn gedroomde winnares gekregen. Lotte Kopecky maakte haar favorietenrol waar en snelde in haar regenboogtrui naar de overwinning.

Bij de mannen is de Schaal Sels een 1.1-wedstrijd, voor de vrouwen is het een criterium. Voor de start waren de meeste ogen gericht op Lotte Kopecky en de renster van SD Worx maakt het ook waar. Ze wist in een sprint af te rekenen met haar naaste belaagsters.

Kopecky was vorige week in haar regenboogtrui ook al te zien in het criterium van Etten-Leur. Over haar verdere programma voor de komende weken valt nog weinig te zeggen.