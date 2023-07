Winactie: Voorspel de WK-winnaar bij de mannen in Glasgow en win het boek ‘Het Plan’ over Jumbo-Visma

Glasgow is de komende twee weken het decor van meerdere wereldkampioenschappen in het wielrennen. Het zogenoemde ‘Super WK’ begint goed, met op zondag 6 augustus al de WK wegwedstrijd bij de elite mannen. Denk jij te weten wie in Schotland de regenboogtrui gaat winnen? Doe dan mee aan onze winactie en maak kans op het boek over het Jumbo-Visma-succes.

In het boek ‘Het Plan – Hoe Team Jumbo-Visma de beste wielerploeg ter wereld werd’ geeft sportjournalist Nando Boers je een kijkje achter de schermen bij de succesvolste wielerploeg ter wereld. Hij mocht drie jaar als fly-on-the-wall overal bij aanwezig zijn en zag zo van nabij hoe de tactische raceplannen van de wielerploeg werden gevormd en uitgevoerd.

Boers sprak de renners en coaches veelvuldig tijdens wedstrijden en trainingskampen. Hij keek rond bij windtunneltesten en luisterde mee met onlinevergaderingen waarin coaches en wetenschappers discussieerden over tactiek, teamgeest, voeding, trainingsmethodes en talentontwikkeling.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 6 augustus 2023 om 10.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier. Dat is vlak voor de start van het WK op de weg.

2. Onder de deelnemers die de juiste winnaar voorspellen, verloten we de volgende prijzen:

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

