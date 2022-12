Winactie: Voorspel de winnaars van de X2O Trofee Baal en maak kans op een ABUS Sportflex cijferslot

Zoals ieder jaar is de GP Sven Nys de eerste veldrit van het nieuwe jaar. In 2023 is dat niet anders. Traditioneel treffen de beste veldrijders elkaar op 1 januari in de X2O Badkamers Trofee-manche van Baal. Wie denk jij dat er zondag wint in Baal? Doe mee aan onze winactie, voorspel de winnaars en maak kans op een mooie prijs!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 1 januari 2023 om 13.30 uur jouw voorspelling door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden, verloten we de volgende prijs:

3. De winnaar wordt na afloop bekendgemaakt via de mail.

Vul hieronder het formulier in!