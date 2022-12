Winactie: Voorspel de winnaars van de Wereldbeker Val di Sole en maak kans op een CyclOn Onderhoudsemmer

De Wereldbeker veldrijden gaat op zaterdag (!) 17 december verder in de sneeuw van Val di Sole. In de Italiaanse bergen ontbreken Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock, maar is Mathieu van der Poel er wel bij na een trainingskamp. Wie denk jij dat er gaan winnen in Val di Sole? Doe mee aan onze winactie, voorspel de winnaars en maak kans op een mooie prijs!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zaterdag 17 december 2022 om 12.30 uur jouw voorspelling door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers die de juiste antwoorden geven, verloten we de volgende prijs:

1x een CyclOn Onderhoudsemmer

Met de CyclOn Onderhoudsemmer haal je in één koop alles in huis om zowel je racefiets als mountainbike er weer als nieuw uit te laten zien. Zowel je frame als je schakelgroep is met dit pakket makkelijk en goed schoon te maken. De set bestaat uit een CyclOn Brush Kit, CyclOn Bionet Chain Cleaner (1000ml), CyclOn Wax Lube (125ml), CyclOn Instant Polish Wax (500ml), CyclOn Foam Kunststof Cleaner (100ml) en een microvezeldoek. Alles wordt geleverd in een handige emmer.

3. De winnaar wordt na afloop bekendgemaakt via de mail.

