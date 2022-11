Winactie: Voorspel de winnaars van de Wereldbeker Overijse en maak kans op het boek ‘Onze Vlaamse Koersen’

De Wereldbeker veldrijden gaat komend weekend verder met de manche in Overijse. In Vlaams-Brabant zien we wereldkampioen Tom Pidcock voor het eerst deze crosswinter in actie. Bij de vrouwen wordt natuurlijk weer een spannende strijd verwacht tussen de Nederlandse toppers. Wie gaan er met de zeges vandoor? Doe mee aan onze winactie, voorspel de winnaars en maak kans op een mooie prijs!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 20 november 2022 om 13.30 uur antwoord je voorspelling door in onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers die de juiste antwoorden geven, verloten we de volgende prijzen:

3 exemplaren van het boek ‘Onze Vlaamse Koersen’ (t.w.v. €49,99)

3. De winnaars worden na afloop bekendgemaakt via de mail.