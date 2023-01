Winactie: Voorspel de winnaars in Zonhoven en win een Lazer-helm met handtekening van Wout van Aert

De eerste Wereldbeker van 2023 wordt op zondag 8 januari verreden in Zonhoven. In deze traditionele cross, met natúúrlijk de beroemde Kuil, treffen de beste veldrijders elkaar weer. Wie denk jij dat er zondag winnen in Zonhoven? Doe mee aan onze winactie, voorspel de winnaars en maak kans op een bijzondere prijs!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 8 januari 2023 om 13.30 uur jouw voorspelling door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden, verloten we de volgende prijs:

Een Lazer Vento KinetiCore-helm (t.w.v. €269) met daarop een print van de handtekening van Wout van Aert

3. De winnaar wordt na afloop bekendgemaakt via de mail.

Vul hieronder het formulier in!