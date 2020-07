Winactie: Rijd langs onze Flitspaal en maak kans op mooie prijzen van ERE Research maandag 27 juli 2020 om 13:00

Ben jij deze periode op zoek naar extra motivatie voor jouw fietsritje? Doe dan mee met onze wekelijkse winactie. De komende weken maak je met de WielerFlits Flitspaal kans op mooie prijzen.

Normaal gesproken betekent een flitspaal opletten, maar voor wielerliefhebbers ligt dat de komende week anders. De Filtspaal duikt iedere week weer op op een andere plek. Word jij (digitaal) geflitst? Dan maak je kans op de beste boete die er is: Prijzen!

Wat moet je doen?

Iedere week selecteren we enkele segmenten waar er prijzen te winnen zijn. Rijd jij tijdens jouw fietsritje over een van deze segmenten? Registreer het met Strava en stuur ons de link.

Deze week zijn er prijzen te winnen met de volgende segmenten:

Noord: Rolde-Assen

Oost: Italiaanseweg

Midden: Hollandsbrug

West: Brienenoordbrug (Noord + Zuid)

Zuid: Oesterdam (Noord-Zuid + Zuid-Noord)

Wat is er te winnen?

Deze week worden de prijzen gesponsord door ERE Research.

Zij hebben de volgende prijzen beschikbaar gesteld:

2x ERE Research Stuurlintjes



Het ERE Research Genus stuurlint is gemaakt van duurzaam microfiber materiaal voor een optimale grip en veel comfort. Dit komt mede door de EVA en Gel padding. Perforaties zorgen voor extra ademend vermogen zodat je minder snel klamme handen krijgt. Lees hier onze review.

ERE Research Genus CC banden



De Genus Cotton Clincher Skinwall band is een van de best presterende banden op de markt op het gebied van grip. Dankzij een hoogwaardig en duurzaam ontwerp is deze band zowel vederlicht, als uiterst betrouwbaar.

Deadline:

Zondag 2 augustus om 23.59 uur



Heb je een suggestie voor een segment voor onze actie van volgende week? Laat het ons weten op het Wielerforum.