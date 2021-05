Winactie: Maak kans op een wielertenue van Flash Italia Cycling

In de maand mei zijn de ogen van de wielerwereld traditioneel gericht op Italië. De afgelopen dagen hebben we kunnen zien wat voor prachtig wielerland Italië is. Dat zie je ook terug in de manier waarop met name Italiaanse renners graag goed gesoigneerd op de fiets zitten. Met de kleding van kleding Flash Italia Cycling haal je deze Italiaanse kwaliteit zelf in huis.

De kleding van Flash Italia Cycling is verkrijgbaar in drie stijlen. Naast de Italian Powerbank en de Italian Spaghetti is de Azzurri Cipressa nieuw in de collectie. Dit tenue met de kleur Royal Blue heeft een unieke en herkenbare blauwtint, een eerbetoon aan het Italiaanse koningshuis. Deze magische kleur laat je boven jezelf uitstijgen. Deze week is er met onze winactie een tenue te winnen.

Wat moet je doen?

Geef via onderstaand formulier antwoord op de volgende vraag:

Wat is dit jaar de hoogste bergtop in de Giro d’Italia ?

Deadline

Donderdag 27 mei om 23:59.

De uitslag wordt via e-mail gecommuniceerd.

Lukt het niet om het formulier te verzenden? Gebruik dan deze link.