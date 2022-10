Winactie: Maak kans op 2 deelnamebewijzen voor Ride with the Pros 2022

Wil jij je een dag een profwielrenner wanen? Op zondag 23 oktober wordt de toertocht Ride with the Pros verreden vanuit het Omnisport en jij kan meefietsen met onder meer Niki Terpstra, Koen Bouwman, Thymen Arensman, Lorena Wiebes en Yoeri Havik. Doe mee aan onze winactie en maak kans op 2 deelnamebewijzen voor deze bijzondere toertocht!

Met WielerFlits en RIDE Magazine zijn wij een trotse mediapartner van Ride with the Pros. Misschien zien we jou wel op de locatie van deze mooie toertocht. Als deelnemers kan je kiezen uit een tocht van 100, 75 of 50 kilometer. De deadline voor deze winactie is vrijdag 21 oktober om 16.00 uur.

Wil je kans maken op deze twee deelnamebewijzen voor Ride with the Pros? Geef dan antwoord op de vraag in onderstaand formulier!