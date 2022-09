Ride with the Pro’s maakt nieuwe namen in line up bekend

Toertocht Ride with the Pro’s keert dit jaar terug. Op zondag 23 oktober krijg je daardoor de kans om een dag te fietsen met jouw helden. Waar eerder seizoensrevelatie Thymen Arensman en de afzwaaiende Niki Terpstra hun aanwezigheid bekendmaakten, komen daar nu opnieuw een aantal renners van Jumbo-Visma en Team DSM bij.

Net als de twee WorldTeams, draagt ook Metec-Solarwatt als team bij aan deze toertocht. Toch zijn er meer Continental-renners die hun deelname hebben toegezegd. Namens China Glory kun je tijdens Ride with the Pro’s ook samen fietsen met Etiënne van Empel en meervoudig Europees kampioen stayeren Reinier Honig. Ook de internationale baantopper Yoeri Havik zal namens BEAT Cycling aanwezig zijn tijdens de toertocht.

Naast Arensman zal namens Team DSM ook klimmer Martijn Tusveld acte de présence geven. Hij reed eerder dit jaar zowel de Giro d’Italia als de Tour de France uit. Ook Jumbo-Visma heeft de eerste twee renners voor Ride with the Pro’s aangekondigd. Zo is Gijs Leemreize van de partij, een van de talentvolle Nederlandse klimmers. Als klap op de vuurpijl zal ook de immer vrolijke Giro-bergkoning Koen Bouwman meerijden. Binnenkort maakt de organisatie nog meer renners bekend die meerijden tijdens de toertocht.

Ride with the Pro’s keert op 23 oktober terug vanuit Apeldoorn. De toertocht kent in totaal drie afstanden: 50, 75 of 100 kilometer. Alle routes gaan over de Veluwe. Inschrijven kost €27,50, maar daar staat wel een goed gevuld deelnemerspakket tegenover. Zo krijg je gratis een uniek Ride with the Pros-wielershirt ter waarde van €59,95 cadeau (zo lang de voorraad strekt). Ook heb je toegang tot het Village Départ op het middenterrein van wielerbaan Omnisport, verzorging onderweg en krijg je één maand gratis toegang tot Fondo, de bekroonde trainingsapp van de KNWU.

Geïnteresseerd?

