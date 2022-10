Live met Martijn Tusveld en Thymen Arensman: “Ik heb wel wat te zeggen bij INEOS”

Podcast

Het wielerseizoen 2022 is zondagmiddag definitief afgesloten met Ride with the Pro’s. Daar reden een paar honderd liefhebbers een toertocht met hun profhelden. Onder meer Niki Terpstra, Koen Bouwman, Martijn Tusveld en Thymen Arensman deden mee. Die laatste twee schuiven ook aan in de WielerFlits Podcast, die live op locatie werd opgenomen.

Maxim en Youri kijken met de twee renners van Team DSM terug op afgelopen wielerseizoen. Niet alleen op hun eigen prestaties, maar ook hoe zij als koersliefhebber naar de wedstrijden hebben gekeken. Beiden slurpen namelijk veel informatie en televisie-uren op na hun trainingen.

Uiteraard passeert ook de gemiste Vuelta-start van Tusveld niet, die nota bene begon in ‘zijn’ Utrecht. Van Thymen Arensman leren we bovendien dat hij bij zijn nieuwe ploeg INEOS Grenadiers niet onderaan de ladder hoeft te beginnen. Daarnaast reageren de klimmers op een drietal stellingen:

Nederland zit qua prestaties op de piek van het succes

Het is goed voor het wielrennen dat Tadej Pogačar is verslagen in de Tour de France

Het promotie-degradatiesysteem is een slechte zaak voor het wielrennen

Dat en meer hoor je in een kakelverse aflevering van de WielerFlits Podcast!



