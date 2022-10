Deelnemerslijst Ride with the Pros steeds voller: Wiebes en Eekhoff zijn er zondag ook bij

De deelnemerslijst voor de toertocht Ride with the Pros is aangevuld met Lorena Wiebes, Nils Eekhoff en Anouska Koster. Zij zijn er zondag 23 oktober bij in Apeldoorn, als je met je wielerhelden mee kan fietsen ter afsluiting van het wielerjaar. Eerder werd al bekend dat ook Niki Terpstra, Koen Bouwman en Thymen Arensman erbij zijn.

Ook kersvers wereldkampioen puntenkoers Yoeri Havik is erbij in zijn regenboogtrui. Hij veroverde die gouden medaille afgelopen week op het WK baanwielrennen in Parijs. Met Lorena Wiebes staat ook een regerend Europees kampioene aan het vertrek. De sprintster maakte afgelopen jaar furore namens Team DSM en koerst volgend jaar bij SD Worx.

Daarnaast doen Martijn Tusveld, Charlotte Kool, Tim Naberman, Casper van Uden (allen Team DSM), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Reinier Honig, Etienne van Empel (beiden China Glory) en diverse renners van Metec-Solarwatt mee. Als ambassadeurs van de Nederlandse Loterij zijn ook oud-wielrenner Bram Tankink en radionieuwslezeres Fien Vermeulen aanwezig bij het Omnisport in Apeldoorn.

WielerFlits en RIDE Magazine zijn mediapartner van Ride with the Pros. We zijn er de hele dag bij en gaan ook live een podcast opnemen. Wil je een kijkje nemen? Voor bezoekers is de toegang tot Omnisport Apeldoorn gratis, ook voor de diverse festiviteiten op de main stage en andere activiteiten. Voor kinderen is er de hele dag een Team Jumbo-Visma Kidsplein en een Pumptrack.

Inschrijven kan via de website van Ride with the Pros, óf doe mee met onze prijsvraag om startbewijzen te winnen.