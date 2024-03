Niels Bastiaens • vrijdag 8 maart 2024 om 07:32 vrijdag 8 maart 2024 om 07:32

William Junior Lecerf maakt profdebuut waar velen jaloers op zijn: “Hopelijk volgt de Vuelta”

Interview William Junior Lecerf is een van de sterkst gestarte Belgen van de eerste seizoensmaand. In zowel de AlUla Tour als de Tour du Rwanda streed de 21-jarige neoprof van Soudal Quick-Step mee op het voorplan, wat hem in het Afrikaanse rondje zelfs al meteen de eerste profzege opleverde. Reden genoeg voor WielerFlits om hem aan te spreken.

“En het had eigenlijk in AlUla al prijs kunnen zijn”, doet Lecerf zijn verhaal. “Het was een supergoede start van het seizoen, maar ik was een beetje ontgoocheld omdat ik een mogelijkheid om te winnen zag (Lecerf verloor pas in de eindsprint van Simon Yates, red.). In Rwanda lukte het gelukkig wel om mijn eerste profzege binnen te halen. Dit is nu alleen maar goed voor de rest van het seizoen. De druk is weg. Er was al niet veel druk, maar als je al prijs hebt gereden, sta je toch overal met een geweldig gevoel aan de start.”

Lecerf bleef afgelopen winter wel binnen dezelfde structuur van Soudal Quick-Step, maar merkte toch aardig wat verschillen tussen het Devo Team en de hoofdmacht. “Het zijn dezelfde middelen, maar alles gaat er nog veel professioneler aan toe. Dat heeft me ook geholpen om nog een extra stap te zetten ten opzichte van vorig jaar. Het is duidelijk dat het allemaal boven verwachting gaat.”

“Ik heb meer in het buitenland gezeten. Enerzijds dankzij meer stages, maar ik heb ook zelf geïnvesteerd om een appartement te huren in Tenerife met Lennert Van Eetvelt. Daarnaast heb ik op het vlak van voeding al iets meer gedaan, terwijl ik daar vorig jaar nog niet mee bezig was. Al die kleine details samen, die maken het verschil.”

Klimbelofte

Nochtans was Lecerf ook vorig jaar al in orde. Met een top 5-plaats in de Ronde van de Toekomst en een zege in de Ronde van Lombardije voor beloften op zak, mocht hij als een van de beste Belgische beloften de overstap maken. “Tijdens het seizoen merkte ik een eerste keer dat ik een vrij grote stap had gezet. Ik bleef eigenlijk het hele jaar lang grote progressie maken. Het Italiaanse najaar was daarbij het hoogtepunt, en daar wil je dan in de winter graag op voortbouwen.”

“Dat ging in eerste instantie niet van een leien dakje”, legt het klimtalent uit. “Ik had wat achterstand opgelopen, omdat ik een tijdje heb gesukkeld met de knie. Vanaf eind december kon ik gelukkig weer wat deftig trainen, veel in het buitenland ook. Ik vond het sowieso belangrijk om het seizoen sterk te starten. Het is alleszins beter dan dat je achter de feiten aanholt.”

En Lecerf is niet de enige jonge ploegmaat die dat kunstje flikte. Ook Paul Magnier (19) heeft zijn eerste profzeges al op zak, na voorbereidend werk van Luke Lamperti (21). Verder toonden ook Antoine Huby (23) en Pepijn Reinderink (21) zich al. “Dat is niet toevallig. Het is een zeer goede ploeg voor jonge gasten, waar je ook regelmatig je kansen krijgt. Het is de ideale ploeg om te leren en ervaring op te doen. De ervaring komt van de oudere renners. En dan zijn er ook nog de jonge gasten, die ik al een langere tijd ken van bij de opleidingsploeg. Het is altijd leuk als je goed overeenkomt.”

“Remco Evenepoel? Die ken ik nog niet heel goed. Het lijkt me ook geen goed idee om me met hem te vergelijken. Dat is nog een ander niveau. Ik probeer gewoon mijn eigen ding te doen en zie wel waar ik uitkom. Ik heb nog nooit met hem samen gekoerst, maar kijk er wel naar uit om dat binnenkort mee te maken. We gaan ons debuut samen maken in de Amstel Gold Race.”

Vuelta?

Niet de enige WorldTour-koers die voor Lecerf op de planning staat. “Catalunya wordt mijn eerste koers op WorldTour-niveau. Dat wordt een week van ontdekken. AlUla en Rwanda waren mooie rondjes waar ik mijn eigen ding heb kunnen doen. Het was heel tof om daar iets te kunnen tonen, maar ik blijf realistisch. In Catalonië wordt het een ander niveau. Daar zal het vooral veel leren zijn. Alles kan, kijk naar Lennert Van Eetvelt in de UAE Tour, maar het is niet dat ik daar met hoge verwachtingen heen ga. De ploeg helpen en kansen grijpen wanneer die zich voor doen. Later op het jaar wacht normaal gezien ook de Vuelta.”