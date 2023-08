maandag 28 augustus 2023 om 18:57

Willen Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel het rood meteen weggeven? “We gaan de koppen bij elkaar steken”

Remco Evenepoel staat na dag drie in de Vuelta a España meteen in het rood. De Belg deed dat nadat hij een dubbelslag sloeg in Arinsal. Wat zal Soudal Quick-Step nu doen? “Eerst genieten, dan de koppen bij elkaar steken en dan zien we wel wat er morgen komt”, aldus ploegleider Klaas Lodewyck.

De Belgische ploegleider wil met andere woorden nog niet zeggen wat ze zullen doen, maar voor de Vuelta was Evenepoel nog zeer duidelijk. Dit vertelde hij toen onder meer aan WielerFlits: “De eerste negen dagen willen we de leiderstrui liever niet. Mocht dat per ongeluk toch het geval zijn, dan zullen we de trui zo snel en makkelijk mogelijk proberen kwijt te raken.”

Over de tactiek van de derde etappe wil Lodewyck wel het een en het ander kwijt. “We hebben enkel gecontroleerd, niet voor de etappe, wel om de vlucht binnen de perken te houden. Daarna was Remco verstandig op de slotklim en heeft hij de juiste beslissingen genomen. De ploegmaats zaten ook waar ze moesten zitten.”

Op het einde was alleen nog Jan Hirt in de buurt van Evenepoel, maar Lodewyck maakt zich zeker geen zorgen. “We hadden hen ook gezegd dat ze niet noodzakelijk tot het einde bij hem hoefden te blijven. Als Remco goed zat, moest hij toch de besten volgen”, vertelde Lodewyck aan Sporza.

Lodewyck over val Evenepoel: “Het is kut”

Allemaal positieve zaken dus, maar na de streep moesten ze bij Soudal Quick-Step toch ook meteen vloeken. Evenepoel kwam namelijk stevig ten val nadat hij op een vrouw botste. “Het is een heel spijtig voorval dat vermeden had kunnen worden. Maar het is goed dat hij kan losrijden en lachen.”

Net zoals Evenepoel heeft Lodewyck het toch ook over veiligheid. “Het is kut. We doen er 2 dagen alles aan om de dag veilig door te komen en dan val je bovenaan waar er weinig plaats is…”