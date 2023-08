Youri IJnsen • donderdag 24 augustus 2023 om 20:28

Remco Evenepoel gaat voor Vuelta-eindpodium: “Wil leren van Vingegaard en Roglic”

Interview Remco Evenepoel verdedigt vanaf zaterdag zijn titel in de Vuelta a España 2023. De 23-jarige Belg begint aan zijn vierde grote ronde. Een grote ronde won hij, de Vuelta vorig jaar. De twee keer dat hij de Giro d’Italia begon, moest hij vroegtijdig opgeven. Dit jaar door corona. Zijn hoofddoel in deze Vuelta? “Geen corona krijgen!”, grapt de Belgische kopman van Soudal-Quick-Step in de persconferentie waar WielerFlits bij was. De toon was gezet.

Wat heb jij na het WK tijdrijden nog moeten doen om hier goed te zijn?

“Het WK heeft een beetje invloed gehad. Het was een vrij vlakke tijdrit. Daarvoor was ik op zoek naar de beste voorbereiding en het ideale gewicht. Het voordeel was dat het een lange tijdrit was, een inspanning van om en nabij een uur. Langere beklimmingen in deze Vuelta zoals de Tourmalet en de Angliru, zijn een beetje dezelfde inspanning qua power. Natuurlijk is het een andere koers en niet hetzelfde, maar de duur van de inspanning is wel bijna hetzelfde. Dat was dus goed. Aan de andere kant is een consequentie dat ik de laatste tien dagen nog een beetje moest afvallen. Maar gelukkig ging dat best simpel. Dat was de grootste verandering en ik ben blij dat het gelukt is.”

Zonder gekheid: waar mik jij op in de Vuelta?

“Ik wil graag nieuwe zaken over mezelf en het team leren. Daarnaast ga ik vooral voor ritzeges en het eindpodium in Madrid. Dat is een groot doel tijdens deze Ronde van Spanje.”

Je zou zeggen dat de titelverdediger zou aangeven dat hij opnieuw voor de eindzege gaat. Geef je hiermee een veilig antwoord?

“Nee, want het winnen van een grote ronde is enorm moeilijk. Er kunnen zo veel zaken gebeuren, dat heb ik in de Giro nog aan den lijve ondervonden. Wat dat betreft denk ik dat ik nu een gedurfdere uitspraak doe, want vorig jaar heb ik vooraf gezegd dat ik voor de top-10 wilde gaan. Nu is het eerlijk om te zeggen dat ik voor het podium ga. Een slechte dag hebben kan zo maar en ziekte loert altijd om de hoek. Een valpartij kan iedere meter voorkomen. Daarom zeg ik dat ik voor de top-3 in het klassement en ritzeges ga. Stel je voor: ik win drie of vier etappes en eindig als tiende of twaalfde in het klassement. Dan is het nog altijd een goede Vuelta voor mij geweest.”

Is het eindpodium halen dit jaar lastiger dan het vorig jaar was, gezien het deelnemersveld?

“Dat klopt, al waren er vorig jaar ook een groot aantal van die mannen (João Almeida, Juan Ayuso, Primož Roglič en Jonas Vingegaard, red.) aanwezig. Sommige jongens vielen uit met covid-19 of een valpartij. Daarom is een grote ronde voorspellen ook zo moeilijk. Maar het gaat zeker een hoog niveau zijn de komende weken. Iedereen is in topvorm. Roglič won afgelopen week nog de Vuelta a Burgos, Jonas is Jonas en ik kroonde met tot wereldkampioen tijdrijden.

Dat betekent dat mijn vorm ook goed is. De andere kandidaten doen het eveneens goed de laatste weken: Aleksandr Vlasov is er klaar voor, Almeida staat er altijd, Ayuso idemdito, G (Geraint Thomas, red.) en de rest van INEOS Grenadiers kunnen de strijd ook met ons aan. Maar de hitte en het zware parcours, zullen er ook jongens best snel van het strijdtoneel verdwijnen.”

Je hebt het over leren deze Vuelta. Wat dan?

“We zullen als team iets meer defensief koersen, als je dat vergelijkt met vorig jaar. Vooral de eerste week is nu veel zwaarder dan de vorige editie. Maar beslissend gaat die eerste week nog niet zijn, dat is echt pas voor de tweede week en de slotweek. Er zijn teams met heel veel grote namen aan de start, die alle druk en al het werk op hun schouders moeten nemen. Daarom kunnen we met Soudal-Quick-Step iets defensiever koersen de komende weken.

Zelf hoop ik opnieuw te ontdekken hoe ik het op langere beklimmingen doe en op grotere hoogte doe. Met Jonas en Primož os dat meteen tegen de beste klassementsrenners van de voorbije maanden. Die twee tonen zich altijd en overal waar ze maar zijn. Ik wil vergelijken hoe mijn niveau is ten opzichte van dat van hen. En met het team is het zaak op opnieuw te leren hoe we goed kunnen samenwerken en vriendschappen kunnen creëren, om voor elkaar door het vuur en door de muur te gaan. Dat is het meest belangrijke voor dit jaar.”

Welke kunst probeer je dan van bijvoorbeeld Vingegaard af te kijken?

“Hij weet hoe hij de Tour de France moet winnen. En dus kent hij wellicht ook het geheim om de eindzege in deze Vuelta voor zich op te eisen. Ik ga een beetje proberen om zo veel mogelijk te kopiëren van wat hij doet. Dat wil ik meenemen in mijn rugzak naar de Tour van volgend jaar. Ik kijk er erg naar uit om mezelf met hem te meten. Ik heb een paar keer tegen Jonas gekoerst, maar niet te vaak. Het is goed voor het peloton, goed voor het wielrennen, goed voor de Vuelta en goed voor hemzelf dat Vingegaard hier is. Het is altijd een grote uitdaging als zo’n naam aan het vertrek staat. Ik ben blij dat hij hier is.”

Welke lessen neem je van vorig jaar mee? Toen stond je al vroeg aan de leiding. De keuze heb je niet altijd, maar zou je niet liever de rode trui eventueel later pas in handen krijgen?

“Ja, eigenlijk wel. Dat is geen leugen. Laat ik het zo zeggen: de eerste negen dagen willen we de leiderstrui liever niet. Mocht dat per ongeluk toch het geval zijn, dan zullen we de trui zo snel en makkelijk mogelijk proberen kwijt te raken. Dat wil zeggen: aan een renner die niet het gevaarlijkst is voor het klassement. Anderzijds is een leiderstrui wel een leiderstrui. Die wil je altijd en daarvan wil je genieten. Maar ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat we de eerste dagen niet enorm geïnteresseerd zijn om de rode trui te pakken.”

En dus moeten we denken aan een scenario in de Giro, waar Andreas Leknessund de leiderstrui kon overnemen en hij óók de plichtplegingen voor je wegnam voor de jongerentrui?

“Ja, maar dat is wel iets wat we tijdens de koers dan moeten bekijken. Onze ploegleiders zullen dan de namen hebben van renners die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Als diegene het rood en eventueel het wit kan overnemen, dan is dat goed. Lukt dat niet, dan is dat de situatie en moeten we daarmee omgaan. Al moet ik ook zeggen dat ik niet zeker ben dat de witte trui evenveel verplichtingen met zich mee brengt als de rode trui. Ik vind het moeilijk om nu over deze situatie te oordelen, omdat we eerst moeten zien wat de situatie is. Zeker voor wit.”