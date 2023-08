maandag 28 augustus 2023 om 19:53

Frustratie bij Remco Evenepoel na val: “Derde dag op rij dat er iets is gebeurd, ik heb er genoeg van”

Remco Evenepoel won maandag de derde rit van de Vuelta met finish in Arinsal. De Belg pakte ook de leiderstrui, maar na afloop was er ook even bezorgdheid na zijn val meteen na de streep. “De mensen stonden maar 50 meter na de streep”, vertelde Evenepoel daarover in het flashinterview.

“Het is al de derde dag op rij dat er iets is gebeurd in de Vuelta, ik heb er genoeg van”, doelde de Belgische kampioen op de eerdere incidenten in de Ronde van Spanje. Dag drie was echter vooral een positieve dag voor Evenepoel, want hij sloeg een dubbelslag. “Het is heel mooi om hier in Andorra te winnen. Het toont dat mijn voorbereiding goed is en daar ben ik blij om.”

Evenepoel knalde naar de zege door in Arinsal de klassementsrenners uit de wielen te sprinten. “Ik voelde me heel goed op de laatste klim. Als ploeg hebben we de perfecte tactiek toegepast door geduldig te zijn en af te wachten. Toen we de vluchters grepen, wilde ik voor de ritzege gaan. Ik voelde dat ik heel wat over had in de benen.”

“Dat ik ook de rode trui pak? Jammer genoeg wel ja”, grapte Evenepoel nog. “Nee, ik ga genieten van deze trui.” Niet veel later liet de Belg nog van zich horen op social media, en kwam hij nog even terug op zijn botsing. “Ik hoop dat de vrouw oké is na het incident”, schrijft de nieuwe leider.