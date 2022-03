Wilfried Peeters: “We kunnen niet met gelijke wapens strijden”

Quick-Step-Alpha Vinyl was in de E3 Saxo Bank Classic niet opgewassen tegen de dominantie van Jumbo-Visma. Na de Taaienberg, waar de koers ontplofte, had de Belgische ploeg maar één renner in de voorste groep. “Davide Ballerini en is er samen met Jhonatan Narváez naar toe gereden, maar dan krijgt Florian Sénéchal nog een lekke band en ben je een paar pionnen kwijt”, blikt ploegleider Wilfried Peeters is.

“We kunnen op dit moment niet met gelijke wapens strijden. We hebben heel zieken gehad, dat is ongelooflijk. Vandaag (gisteren, red.) zijn we ook maar met zes gestart, maar dat is geen excuus.”

Quick-Step-Alpha Vinyl dat de afgelopen jaren vaak heer en meester was in de Vlaamse klassiekers gaat nu als underdog naar de Ronde van Vlaanderen. “Dat zijn we niet gewend”, geeft Peeters toe. “Maar laten we hopen dat het onze kant uitdraait.”

“Je kunt niet zeggen dat we er steeds waren, maar ook niet dat we volledig zijn weggereden.”

